Görme engelli çocukların film heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli çocukların film heyecanı - Son Dakika

Görme engelli çocukların film heyecanı

6 saat önce

Görme engelli çocuklar, özel bir uygulamayla özgürce film izleyebilmenin heyecanını yaşadı.

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Görme engelli çocuklar, özel bir uygulamayla özgürce film izleyebilmenin heyecanını yaşadı. "Hayal ortağım" uygulamasıyla filmin hiçbir anını kaçırmayan görme engelli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.


Turkcell tarafından engellilerin toplumsal hayata bağımsız katılımlarını sağlamak amacıyla hayat geçirilen "Hayal Ortağım" projesi etkinliklerle devam ediyor. Uygulama kapsamında sunulan sesli betimleme özelliği sayesinde görme engelli bireyler, engelsiz filmin tadını çıkardı.


Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'Engelsiz Eğitim' projesi kapsamında Ankara'da eğitim gören 20 görme engelli çocuk "Hayal Ortağım Sesli Betimleme Teknolojisi" ile sinema heyecanı yaşadı. Bugüne kadar 250'den fazla vizyon filminin sesli betimlemesini engellilere ulaştıran hizmet sayesinde çocuklar filmin görsel detaylarını kaçırmadan izleyebilmenin heyecanını yaşadı. Doyasıya film izleyen çocuklar, mutlu olduklarını ve bu uygulama ile özgürce kendi başlarına film izleyebildiklerini belirtti.


Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ve CGV Mars Media Genel Müdürü Nurdan Ulu Horozoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Nezir Gül ve Daire Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.


2020 yılı boyunca devam edecek


2020 boyunca dokuz Anadolu kentinde Cinemaximum salonlarında devam edecek Hayal Ortağım etkinliklerinin bir sonraki ayağı Mart ayında Gaziantep'te düzenlenecek. Turkcell'in YGA iş birliğinde ve Sesli Betimleme Derneği'nin destekleri ile hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan Cepten Sesli Betimleme özelliği, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 250'den fazla vizyon ve festival filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, sinema salonunda hiçbir görsel detayı kaçırmıyor. Sesli betimleme filmle senkronize şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Görme engellilerin ücretsiz olan sesli betimleme hizmetinden yararlanması için, filmin oynadığı sinema salonuna gidip Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan Sesli Betimleme'yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. - ANKARA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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