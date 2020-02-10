Görme engelli damat: Eşim, benim gökkuşağım - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı (25), dünyaevine girdi. Karşılıklı davul çalarak, eğlenen çiftten Kadir Kaşlı, "Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir sorun yok. Eşim, benim gökkuşağım" dedi.

Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kaşlı, 2013 yılında av sırasında tüfekten çıkan saçmaların gözlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, geçen yıl tedavi için merkeze gelen kuaför Gamze Güzel ile tanıştı. Kaşlı ve Güzel, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra evlenmeye karar verdi. Çift, aileleri, akrabaları ve arkadaşlarının katıldığı düğünle dünyaevine girdi. Karşılıklı davul çalarak, eğlenen çiftin çok mutlu olduğu görüldü.

Eşinin empati yaptığını söyleyen Kadir Kaşlı, "Her insanının başına gelebileceğini söyledi. Kendi anne babası da engelli, o yüzden bu duruma alışık. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir sorun yok. Eşim, benim gökkuşağım" diye konuştu.

Herkesin engelli adayı olduğunu belirten Gamze Kaşlı ise eşini ömür boyu seveceğini söyledi.