Görme Engelli Devrim Tarım, Fatih'te Sahaflık Yapıyor
13 dakika önce
Bebekken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden sahaf Devrim Tarım, Samatya'da bulunan dükkanında binlerce kitap satıyor.
Bebekken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden sahaf Devrim Tarım, Samatya
'da bulunan dükkanında binlerce kitap satıyor. Görme engelli Tarım, sahafı ziyaret eden AK Parti Fatih
Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün
Turan'a kitabın bir tutku olduğunu dile getirdi.
1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki sahaf Devrim Tarım, Fatih'in Samatya semtinde bulunan küçük dükkanında 2013 yılından beri sahaflık yapıyor. AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan
, içinde binlerce kitabın bulunduğu dükkanı ziyaret etti. Turan ile Tarım bir süre sohbet etti. Başkan adayı Turan'ın niçin bu işi yaptığını sorması üzerine Tarım, kitabın bir tutku olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:15 Kaynak: İHA
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