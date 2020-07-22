Görme engelli Efe'nin hayali gerçek oldu; çöp kamyonu şoför koltuğuna oturdu - Son Dakika

Görme engelli Efe'nin hayali gerçek oldu; çöp kamyonu şoför koltuğuna oturdu

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, en büyük hayali bir çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinlemek ve içine binmek olan görme engelli Efe Erden'e 10'uncu yaş gününde sürpriz yaptı.

Görme engelli Efe'nin hayali gerçek oldu; çöp kamyonu şoför koltuğuna oturdu, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, en büyük hayali bir çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinlemek ve içine binmek olan görme engelli Efe Erden'e 10'uncu yaş gününde sürpriz yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı çöp toplama ve ilaçlama ekipleri, Efe'nin hayalini yerine getirmek için konvoy halinde evinin önüne geldi. Efe, çöp kamyonunun şoför koltuğuna oturdu.

Kuşadası Belediyesi, doğuştan görme engelli ve epilepsi hastası olan minik Efe Erden'in en büyük arzusunu yerine getirdi. Özellikle çöp toplama kamyonları ve ilaçlama araçlarının çıkarttıkları seslere aşırı ilgi gösteren Efe'nin annesi Yadigar Erden, Kuşadası Belediyesi yetkililerine ulaştı. Efe'nin 10'uncu yaş günü için bir sürpriz hazırlamak istediklerini belirten Yadigar Erden, çöp toplama araçlarının doğum günü partisine renk katmasını istedi. Ailenin isteğini geri çevirmeyen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, doğum günü partisinin gerçekleştiği esnada Efe'nin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evinin önüne iki çöp toplama kamyonu, bir yıkama aracı ile bir de ilaçlama aracı gönderdi. 10'uncu yaş günü pastasını üflemeye hazırlanan Efe, araçların sesini duyunca sevince boğuldu. Uzun süre çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinleyen Efe Erden, daha sonra kamyonun şoför koltuğuna oturdu.

'ENGELLİ BİREYLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'Erden'in doğum günü partisine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu "Efe'nin en büyük arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon seslerine duyarlılık gösteren çocuğa Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyemizdeki araçlarla bir sürpriz yaptık. Efe'nin mutluluğu görülmeye değerdi. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan bütün engelli bireylerin her zaman yanında olacağız" dedi.'EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU'

Efe'nin annesi Yadigar Erden ise "Efe'nin doğuştan gelen bazı hastalıkları var. Görme engeli de bunlardan bir tanesi. Efe, her sabah çöp kamyonun sesini duyunca balkona koşuyor. En büyük hayali buydu. Kuşadası Belediyesi oğlumun en büyük arzusunu yerine getirdi. Emek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Baba Özay Erden de Kuşadası Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek Efe'nin 10'uncu yaşına mutlu bir şekilde girdiğini söyledi.


Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelli Efe'nin hayali gerçek oldu; çöp kamyonu şoför koltuğuna oturdu - Son Dakika
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