Son Dakika Haberleri: Görme engelli eğitimci öğretme azmiyle dikkat çekiyor
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Görme engelli eğitimci öğretme azmiyle dikkat çekiyor

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, görme engelli tarih öğretmeni 48 yaşındaki Arzu Okumuş, öğretme azmiyle takdir topluyor.

Görme engelli eğitimci öğretme azmiyle dikkat çekiyor, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, görme engelli tarih öğretmeni 48 yaşındaki Arzu Okumuş, öğretme azmiyle takdir topluyor. Öğrencilerin sevgisini de kazanan Okumuş, tarih dersiyle arası iyi olmayan gençlere tarihi sevdirmesiyle dikkat çekiyor.

İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde tarih öğretmeni Arzu Okumuş'un, sol gözü hiç görmezken, sadece sağ gözü yüzde 5 oranında görüyor. Çocukluk hayali öğretmenlik mesleğini 25 yıldır yapan Okumuş, öğrencilerini dersinde adeta tarih yolculuğuna çıkartıyor. Öğrencilerin sevgisini kazanan Okumuş, gençlere tarihi sevdiriyor.

'DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM'

Görme engelini hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olarak görmediğini belirten Okumuş, Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. Hayat boyu güçlüklerle karşılaştım. Ama hepsiyle mücadele ettim. Şuan mesleğimi yapmaktan çok mutluyum dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Sude Naz, Arzu hocamızın çalışkanlığı, azmi ve sorumluluk bilincinde olması beni gerçekten etkiliyor. Tarih benim dikkatimi çeken bir ders. Arzu hocamız da gerçekten çok etkileyici bir şekilde bize anlatıyor. Kendisini çok seviyorum dedi. 9'uncu sınıf öğrencisi Gülsu Küçük ise, Kendisi çok azimli, çok başarılı bir öğretmen. Ben aslında ilkokulda tarih dersini sevmiyordum. Bu dersi Arzu hoca sayesinde lisede sevmeye başladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum dedi.


Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
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