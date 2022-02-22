GÖRME ENGELLİ ENES, AZMİ SAYESİNDE MEMUR OLDU - Son Dakika

AKSARAY'da 15 yıl boyuncu girdiği EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) başarılı olamamasına rağmen yılmayan yüzde 64 oranında görme engelli Ener Yıldırım (34), azmi sonucu sınavı kazanıp bir okulda temizlik görevlisi olarak atandı. Yıldırım, "Siyah tebeşirli tahta, beyaz tahtaya dönünce ben tahtayı görememeye başladığımı fark ettim. Göremediğim için derslerimi yapamadım. Sayısal dersler için lisede bir yıl sınıf tekrarı yaptım. Daha sonra yatılı okula gittim. Öğretmenlerimin bütün çabasına rağmen liseyi bitiremedim. Daha sonra açık öğretim yoluyla liseden mezun oldum. Yıllar boyunca engelli sınavlarına girdim, kazanamadım; ama hiçbir zaman yılmadım. Bir taraftan özel sektörde çalıştım. Diğer taraftan da memur olmak için mücadele verdim ve muradıma erdim. dedi.

Yüzde 64 görme engelli olan Enes Yıldırım, ortaokul döneminde takdir ve teşekkür alarak sınıflarını geçti. Lisede ise sınıfta kullanılan siyah tahta yerine beyaz tahta kullanılması üzerine öğretmenin yazdıklarını göremeyince derste başarı olma seviyesi düştü.

YILMADI, AZMİYLE ATANDI

Ardından eğitimini açık öğretim lisesinde tamamlayan Yıldırım, 15 yıl boyunca EKPSS'ye girdi. Düşük puan aldığı için atanamayan Yıldırım, en son 73,40 puan alıp 2018'de engelli kadrosundan Hacı Mustafa Demir İlkokuluna temizlik görevlisi olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Enes Yıldırım, yaşadıklarını anlattı.

Yıldırım, şunları söyledi

"Ortaokulda başarılı bir öğrenciydim. O dönemde hep takdir ve teşekkür belgesi alıyordum. Siyah tebeşirli tahta, beyaz tahtaya dönünce ben tahtayı görememeye başladığımı fark ettim. Göremediğim için derslerimi yapamadım. Sayısal dersler için lisede bir yıl sınıf tekrarı yaptım. Daha sonra yatılı okula gittim. Öğretmenlerimin bütün çabasına rağmen liseyi bitiremedim. Daha sonra açık öğretim yoluyla liseden mezun oldum. Yıllar boyunca engelli sınavlarına girdim, kazanamadım, ama hiçbir zaman yılmadım. Bir taraftan özel sektörde çalıştım. Diğer taraftan da memur olmak için mücadele verdim ve muradıma erdim

'DEVLETİMİZ ENGELLERE CİDDİ DESTEK VERİYOR'

Sınavlara girdiği süreçte özel sektörde çalıştığını belirten Yıldırım, "Daha önce radyoda çalışarak geçimimi sağlıyordum. Devlete alım olduğunu duydum. Umudumu kaybetmeyip başvuru yaptım. Daha sonra mülakattan geçerek devlet memuru oldum. 4 yıldır burada görev yapıyorum, ayrıca hafta sonları da bir radyoda yayın yapıyorum. dedi.

İşini severek yaptığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu Akşam okul dağılınca okul koridorlarının temizliği bana ait buraları temizliyorum. Müdürüm gözlerimde sıkıntı olduğu için işimle ilgili gerekli tüm tertibatları sağladı. İşimi kolaylaştırmak için elinden ne geldiyse yaptı. İşimi severek yapıyorum. Burada öğrencilerle, velilerimizle çok güzel vakit geçiriyoruz. Özel sektörün devlete göre daha ağır bir çalışma sistemi var. Sağlık nedenlerimden dolayı ağır kaldırmam yasak. Ama özel sektörde çalışırken mecburen ağır kaldırıyordum. Orada işverene de söyleyemiyorduk. Sağ gözümden kornea nakli oldum. Nakil olduğum için benim ağır kaldırmam çok tehlikeli. Burada sağ olsunlar ağır kaldırmama izin vermiyorlar ve engelimize uyumlu işleri yaptırıyorlar. Yeteneğimiz neye el veriyorsa, ona yönlendirmeye çalışıyorlar. Engeliniz varsa hayat zor, ama hayata sıkı sıkı sarılırsanız ve engelinizle mücadele ederseniz, insanlara iş yapabileceğinizi kanıtlarsanız. O zaman hayat daha da kolaylaşıyor. (DHA)