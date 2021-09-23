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GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika

GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

23.09.2021 11:46
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU, System.String[]

DENİZLİ Görme Engelliler Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Enes Malik Tuluk, Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye birincisi oldu.

DENİZLİ Görme Engelliler Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Enes Malik Tuluk, Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye birincisi oldu. Katıldığı ilk turnuvada madalya kazanma başarısını yakalayan Tuluk, hayalinin milli forma altında Paralimpik Oyunları'nda mücadele ederek ülkesine madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi.

Denizli Görme Engelliler Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Enes Malik Tuluk, yaklaşık 8 ay önce bir öğretmeninin yönlendirmesiyle judoya başladı. Yüzde 80 görme engeli bulunan, okuldan sonraki boş vakitlerinde judo yapan Tuluk, yeteneğini kısa sürede geliştirdi. 14-16 Eylül tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşayan Tuluk, "Engelimi spor yaparak kaldırıyorum. Hayatımın sonuna dek mücadelemi sürdüreceğim. Hayalim milli takım formasıyla Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek ve madalyalar kazanmak. Gelecekte İstiklal Marşımızı okuyarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum" dedi. Turnuva sonrası Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda, judo antrenörü Dilek Çiğdem Bulut yönetiminde çalışmalarına devam eden Tuluk, ilk turnuva deneyiminde altın madalyaya uzandığı için sevinçli olduğunu söyledi.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDU'

Judoyu çok sevdiğini belirten 12 yaşındaki Enes Malik Tuluk, "Okul çıkışı servisle Gençlik Merkezi'ne geliyorum. Günde yaklaşık 2 saat judo çalışıyorum. Haftanın en az 5 günü idman yapıyorum. Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda 50 kilo da Türkiye birincisi oldum. Şampiyon olduğum için mutluyum. Benim için büyük bir gururdu. Ailem de çok mutlu oldu. Onları sevindirmek çok hoşuma gidiyor" dedi.

'ÇOK AZİMLİ BİR SPORCU, GELECEĞİ ÇOK PARLAK'

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo antrenörü Dilek Çiğdem Bulut, öğrencisinin ileride birçok derece elde edebilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydederek, "Enes kendi kategorisinde gelecekte çok daha iyi dereceler yapacağına inanıyorum. Kendisi çok azimli bir sporcu, geleceği çok parlak. Öğrencimi birincilik kürsüsünde görünce mutlu oldum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Öğrencilerimiz hayata sporla bağlanıyor, engelleri aşıyor. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye, Denizli, Ordu, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖRME ENGELLİ ENES, KATILDIĞI İLK TURNUVADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika
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