Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika

Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı

10.10.2020 11:56

Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı İlk kan bağışını 35 yıl önce yaptığı Düzce'de kan veren Lokman Ayva: "Kan verip hayat kurtarmak çok güzel" 35 yıl aradan sonra Düzce'de yeniden kan bağışı yapan Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal...

Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı

İlk kan bağışını 35 yıl önce yaptığı Düzce'de kan veren Lokman Ayva:

"Kan verip hayat kurtarmak çok güzel"

DÜZCE - 35 yıl aradan sonra Düzce'de yeniden kan bağışı yapan Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, korona virüs sürecinde kan bağışlarının azalması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "İnsanlar bu kutsal fedakarlıktan kaçmasınlar dedi.

Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, 35 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Düzce valilik önündeki kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Av. Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarına karşın fedakarlıktan kaçmadığını belirten Lokman Ayva, Kan insan vücudu tarafından üretilen ve hasta insanların muhtaç olduğu bir madde olduğunu söyledi.

"İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler"

Kan vermenin öneminden bahseden Lokman Ay, "35 yıl önce bir kan vermiştim ondan sonra hiç kan vermedi. 35 yılın ardından il kanımı ben Düzce'de vermiştim. Burası alışkanlık oldu. Yine Düzce'de kan veriyorum. Burada arkadaşlar çok güzel organize olmuşlar. Hiçbir sorun çıkmadan işlemlerimizi halledip kanımızı veriyoruz. Sağolsunlar çokta yardımcı oluyorlar. Ayrıca Ankara İstanbul arasında ilk göz ağrım olduğu içinde burada kanımızı verip yolumuza devam ediyoruz. Kan insanların yapabildiği bir şey. Dünyada insan dışında dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Hasta insanlarda sağlıklarına bu yolla kavuşabilecekler. Korona virüs döneminde de kan bulmak, insanların gidip kan vermesi, buna öncelik vermeleri çok kolay olmuyor. Ama bir şekilde bunu yapmamız lazım. Sadece korona virüste değil ameliyatlardan hastalıklara kadar her yerde kan gerekiyor. Korona virüs var diyerek kan vermemek olmaz. Zaten Allah vücudumuzu can vermiş. Kanı da içine koymuş. Bizimde üzerimize düşen Allah'ın verdiği kanı diğer insanlara vermek. Buradan çağrı yapmak istiyorum. İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler. Bende bir görme engelliyim. Bu noktada demek ki engelli olmak bir şey kaybettirmiyor. Bende zaten bedenimde olan bir şeyi diğer insanlarla paylaşarak vesile olmuş oluyorum" dedi.

Kan bağışı otobüslerinde önlemler aksatılmıyor

Korona virüse karşı Kızılay ekiplerinin bütün önlemleri aldığını da belirten Ayva, kendisini kan bağış otobüsünde güvende hissettiğini ifade etti. Kan bağışı yapan Lokman Ayva, bağışın ardından Kızılay kan bağış otobüsünden ayrıldı.

Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı
Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı
Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı
Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı
Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı

Görme Engelli, Milletvekili, Kan Bağışı, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak         
11:27
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti         
11:03
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei