Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika

Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı

11.10.2020 00:57
Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – 35 yıl aradan sonra Düzce'de yeniden kan bağışı yapan Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, korona virüs sürecinde kan bağışlarının azalması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "İnsanlar bu kutsal fedakarlıktan kaçmasınlar dedi.

DÜZCE(İHA) – 35 yıl aradan sonra Düzce'de yeniden kan bağışı yapan Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, korona virüs sürecinde kan bağışlarının azalması nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, "İnsanlar bu kutsal fedakarlıktan kaçmasınlar dedi.

Görme engelli eski milletvekili ve Beyaz ay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, 35 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Düzce valilik önündeki kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Av. Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay'ın azalan kan stoklarına karşın fedakarlıktan kaçmadığını belirten Lokman Ayva, Kan insan vücudu tarafından üretilen ve hasta insanların muhtaç olduğu bir madde olduğunu söyledi.

"İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler"

Kan vermenin öneminden bahseden Lokman Ay, "35 yıl önce bir kan vermiştim ondan sonra hiç kan vermedi. 35 yılın ardından il kanımı ben Düzce'de vermiştim. Burası alışkanlık oldu. Yine Düzce'de kan veriyorum. Burada arkadaşlar çok güzel organize olmuşlar. Hiçbir sorun çıkmadan işlemlerimizi halledip kanımızı veriyoruz. Sağolsunlar çokta yardımcı oluyorlar. Ayrıca Ankara İstanbul arasında ilk göz ağrım olduğu içinde burada kanımızı verip yolumuza devam ediyoruz. Kan insanların yapabildiği bir şey. Dünyada insan dışında dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Hasta insanlarda sağlıklarına bu yolla kavuşabilecekler. Korona virüs döneminde de kan bulmak, insanların gidip kan vermesi, buna öncelik vermeleri çok kolay olmuyor. Ama bir şekilde bunu yapmamız lazım. Sadece korona virüste değil ameliyatlardan hastalıklara kadar her yerde kan gerekiyor. Korona virüs var diyerek kan vermemek olmaz. Zaten Allah vücudumuzu can vermiş. Kanı da içine koymuş. Bizimde üzerimize düşen Allah'ın verdiği kanı diğer insanlara vermek. Buradan çağrı yapmak istiyorum. İnsanlarımız diğer insanlardan bu fedakarlığı esirgemesinler. Bende bir görme engelliyim. Bu noktada demek ki engelli olmak bir şey kaybettirmiyor. Bende zaten bedenimde olan bir şeyi diğer insanlarla paylaşarak vesile olmuş oluyorum" dedi.

Kan bağışı otobüslerinde önlemler aksatılmıyor

Korona virüse karşı Kızılay ekiplerinin bütün önlemleri aldığını da belirten Ayva, kendisini kan bağış otobüsünde güvende hissettiğini ifade etti. Kan bağışı yapan Lokman Ayva, bağışın ardından Kızılay kan bağış otobüsünden ayrıldı. - DÜZCE

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 01:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli eski milletvekili Ayva, kan bağışı yaparak çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei