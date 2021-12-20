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Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor - Son Dakika

Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor

20.12.2021 15:15

Filistinli görme engelli genç, tüm zorluklara rağmen eğitim ve sosyal hayatında azimle yakaladığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Filistinli görme engelli genç, tüm zorluklara rağmen eğitim ve sosyal hayatında azimle yakaladığı başarılarla adından söz ettiriyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde yaşayan ve görme yetisini 15 yaşında kaybeden Munis Nazzal lise sınavlarında 98,2 puan alarak birinci oldu.

Ardından Birzeit Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü üstün başarıyla tamamlayan 22 yaşındaki Nazzal'ın bir sonraki hedefi, alanında doktora yapmak ve üniversitede öğretim üyesi olmak.

Nazzal, sosyal medyayı özellikle video paylaşım sitesi Youtube'u etkin kullanarak kendisi gibi engellilere yardımcı oluyor.

Filistinli gencin arkadaşları, onun, üniversiteye başladığı ilk günlerden itibaren yaşıtlarına hem akademik hem sosyal anlamda yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını ve "hayatta her zaman umuda yer olduğuna" inandığını belirtiyor.

Eylül ayında uluslararası konferans platformu TEDx'te konuşma yapan Nazzal, AA muhabirine gayretiyle engelleri nasıl aştığını anlattı.

Zorlukların üstesinden geldi

Nazzal, "15 yaşında görme yetimi kaybettiğimde dünyanın karardığını hissettim. Ancak, çok geçmeden görmenin sadece gözle değil, idrak ve kararlılıkla da gerçekleştirilebileceğini fark ettim." dedi.

Gözünden ameliyat olduğunu ancak buna rağmen yavaş yavaş görme yetisini kaybettiğini belirten Nazzal, yaşadıklarından sonra hayata bakışını şu sözlerle aktardı:

"Bana acınılmasını, merhamet gösterilmesini ya da kurban olarak görülmeyi istemedim. Herhangi birisi gibi olmak istedim. Görme engellilerin hayatı zor ve korkularla dolu. Başkaları hakkımızda ne düşünüyor, bize saygı duyuyorlar mı? diye merak ediyoruz."

Engellilerin hayatındaki zorlukları aşması gerektiğine inanan Nazzal, "Engelleri aşmanın ilk adımı, kişinin kendini aşmasıdır. Engeli nedeniyle içine sıkıştığı şartları zorlaması, toplumsal engelleri aşması ve tüm bunlara meydan okumasıdır." ifadelerini kullandı.

Facebook, Instagram sayfası ve YouTube kanalında sıklıkla hikayeler yayınlayan Nazzal, engelini aşmak için teknolojiden faydalandığını ve teknolojiyi "görme engelliler için yaşamın temeli" olarak gördüğünü belirtti.

Kendisi gibi görme engelliler için motivasyon kaynağı oldu

Bir insanın görme yeteneğine sahip olmasının hayatında büyük bir etkisi olacağı anlamına gelmediğini kaydeden Nazzal, "Bana göre düşünce ve inançlarım kalbimden geliyor. Görme engellileri normal bir yaşam sürme fırsatları ve yollarına ilişkin eğiterek motive ediyorum." şeklinde konuştu.

Nazzal'ın üniversiteden arkadaşı Merah Kuud, "Onunla tanıştığımda ne kadar insani duygulara, güzel bir karaktere sahip olduğunu ve en önemlisi alçakgönüllü ve enerjik bir insan olduğunu anladım." dedi.

Kuud, "Çalışmayı hiç bırakmadı, özellikle pandemiyle birlikte öğrencilere öğretimlerinde destek olmaya hep hazır oldu." diye konuştu.

Nazzal'ın özellikle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için karantinaya alınan öğrencilere yardım etmek için sosyal medyayı kullandığını kaydeden Kuud, arkadaşlarını da birçok sosyal ve akademik faaliyette bulunmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor
Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor
Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor
Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor
Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor

Görme Engelli, Batı Şeria, Youtube, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli Filistinli genç, eğitim ve sosyal hayatındaki başarılarla ilham kaynağı oluyor - Son Dakika


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