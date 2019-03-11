Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Tokyo'yu 2-0 Yendi

Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Tokyo'yu 2-0 Yendi

1 saat önce

ANKARA / DHATürkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı 2 - 0 mağlup etti.

Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Tokyo'yu 2-0 Yendi, System.String[]
ANKARA/ DHA

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı 2 - 0 mağlup etti.

16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Japonya'nın Honjo kentinde sürdürüyor.  

Tüm masrafları Japonya'nın Honjo şehri belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı. 8 ülkenin katıldığı özel turnuvada milliler ilk maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Kahraman Kurbetoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 

Millilerin grubunda Tayland, İngiltere ve Arjantin gibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise İspanya, Rusya, Japonya ve Kolombiya yer alıyor.

MİLLİ TAKIM DÜNYA GRAN-PRIX'İNE KATILACAK

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Honjo şehrinde yaptığı kamptan sonra Tokyo'da 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve 8 takımın yer alacağı Görme Engelliler Futbol Dünya Grand-Prix'ine katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

DHA, Tokyo, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor Beşiktaş'ın Yıldızı Shinji Kagawa, Japonya'da Gündemden Düşmüyor

Beşiktaş'ın Yıldızı Ricardo Quaresma, Bıyık Bıraktı! Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 23:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Tokyo'yu 2-0 Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]