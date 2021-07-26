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Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı - Son Dakika

Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

26.07.2021 17:01

- Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı Türkiye Görme Engelli Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alana Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları Zonguldak'ta başladı.

- Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

ZONGULDAK - Türkiye Görme Engelli Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alana Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları Zonguldak'ta başladı.

Zonguldak'ta düzenlenen 8 takımın katıldığı Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası B2-B3 2.lig 1.devre Futsal Müsabakaları açılış törenini yapıldı. 26 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları açılış müsabakaları Site Kapalı Spor Salonu'nda Eskişehir ve Kayseri maçı ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Türkiye Görme Engelli Federasyonu Temsilcisi İrfan Çetinkuş, "Burada bugün açılışı yaptığımız Futsal 2. Lig birinci devre müsabakaları hepimiz için hayırlı olsun. Kazasız belasız bir turnuva olsun. Bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Organizasyonun yapılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür eden Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Kendimde Görme Engelliler Spor Federasyonunda görev yapmış biri olarak, camianın içerisinden biri olarak tekrardan sizlerle birlikte olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bu organizasyonun yapılmasında bizlere desteğini esirgemeyen Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere ilimizdeki tüm değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu önemli müsabakada sakatlık olmadan, centilmenlik ve fair-play grubu içerisinde geçen müsabakalarla birlikte bu güzel organizasyonun tamamlanmasını ümit ediyorum ve sizleri burada en güzel şekilde uğurlayıp yolcu etmenin gururunu yaşamak istiyoruz. Tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz insanların hobi olarak sporla ilgilenmesinin sağlık açısından da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Engellilik inşaların istediği bir husus değil ancak yaratılış gereği veya sonradan kaza gereği hepimiz bir organımızı kaybedebiliriz. O yüzden hepimizi birer engelli adayıyız. Bu yönüyle engelli kardeşlerimizle empati kurabilmek adına bu tür organizasyonlarda bulunmak bizler adına önemli. Burada arkadaşlarımızın gösterdiği performans, onların gayretleri onların yaptığı çalışmalar aslında bir yönüyle zihinde engellilik olmasın yeter ki. Vücudun herhangi bir organındaki engeli aşmak mümkündür mesajını da bu şekilde vermek suretiyle toplumun herkesin bir şeyler yapabildiğini göstermiş açısından da önemli. İnsanların hobisinin olması önemli. Hobinin spor olarak yapılması da sağlık açısından önemli."

Açılış müsabakası ise Eskişehir-Kayseri maçı ile başladı.

Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı
Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı

Görme Engelli, Zonguldak, Engelli, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görme Engelli Futsal 2. Lig müsabakaları başladı - Son Dakika Spor


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