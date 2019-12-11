Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti - Son Dakika Spor

Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti

6 saat önce

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 6-2 yendi.

Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti, System.String[]

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 6-2 yendi.

4-15 Aralık tarihlerinde arasında Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen IBSA B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 8'inci gününde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye sahadan 6-2'lik skorla galip ayrılırken, milli takıma galibiyeti getiren golleri Hamdi Aydemir (2), Oğuzhan Özçelik, İsa Akten, Mahir Kazan ve Serkan Dayangaç kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz müsabakayı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile birlikte tribünden takip etti.

Turnuvada 4'üncü maçında 3'üncü galibiyeti alan ay yıldızlılar, yarın saat 18.00'de İngiltere ile mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncuların sahaya gelişleri

Maçtan görüntüler

Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ün maçı takip etmesi


Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
23:26 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması - Spor
23:22 Eczacıbaşı VitrA, dünya ikinciliğini kutladı - Spor
23:18 Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum - Spor
23:12 Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:41 Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]