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Görme engelli gazeteci Arat: 'Engelliler cezaevinde engelsizlerin merhametine terk ediliyor'
6 saat önce
Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerin cezaevinde ve yargı sürecinde yaşadığı sorunları anlattı.
Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerin cezaevinde ve yargı sürecinde yaşadığı sorunları anlattı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından yaklaşık iki yıl tutuklu kalan Arat, yaşadıklarını "engelliler engelsizlerin merhametine bırakılıyor" sözleriyle özetliyor.
Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Arat, cezaevlerinde karşılaştığı sorunların görme engellilerle sınırlı olmadığının altını çiziyor. Kendisine yargılama sürecinde görme engellilere özel Braille alfabesi kullanım imkanı verilmediğini belirten Arat, 'kaçma şüphesi bulunmamasına rağmen sık sık kelepçeli sevk işlemlerine maruz kaldığını' söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12
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