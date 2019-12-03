Son Dakika Haberleri: Görme engelli gazeteci Arat: 'Engelliler cezaevinde engelsizlerin merhametine terk ediliyor'
Son Dakika Dünya Görme engelli gazeteci Arat: 'Engelliler cezaevinde engelsizlerin merhametine terk ediliyor' - Son Dakika Dünya

Görme engelli gazeteci Arat: 'Engelliler cezaevinde engelsizlerin merhametine terk ediliyor'

6 saat önce

Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerin cezaevinde ve yargı sürecinde yaşadığı sorunları anlattı.

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Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerin cezaevinde ve yargı sürecinde yaşadığı sorunları anlattı.View on euronews

Görme engelli gazeteci Arat: 'Engelliler cezaevinde engelsizlerin merhametine terk ediliyor'

Dünya Engelliler Günü, Cüneyt Arat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:18 
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