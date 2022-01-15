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Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor - Son Dakika

Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor

15.01.2022 11:10

Braille Alfabesi ile basılan Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü ve doğuştan görme engelli gazeteci Fatih Mehmet Moray, ömrünü adadığı mesleğinde haberleriyle engellilerin sesi oluyor, görme engellilerin üretkenliklerini gün yüzüne çıkartıyor.

Braille Alfabesi ile basılan Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü ve doğuştan görme engelli gazeteci Fatih Mehmet Moray, ömrünü adadığı mesleğinde haberleriyle engellilerin sesi oluyor, görme engellilerin üretkenliklerini gün yüzüne çıkartıyor.

Kırıkkale'de beş çocuklu bir ailenin son ferdi olarak görme engeliyle dünyaya gelen Moray, başarı dolu hayat hikayesiyle herkese rol model oluyor.

İlköğrenimine 1971'de İstinye İstanbul Körler Okulunun ilk öğrencisi olarak başlayan Moray, 1988'de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne girdi. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı, 16 yıldan beri de aktif gazeteciliğini sürdürüyor.

Evli ve iki çocuk babası, 62 yaşındaki Moray, Türkiye'de Braille Alfabesi ile basılan ilk gazete olma özelliğini taşıyan Görülmeyen Gazete'nin yazı işleri müdürü. İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde de bilgi teknolojileri ve iletişim dersleri veren Moray, AA muhabirine meslek aşkını ve hayat hikayesini anlattı.

Hayatının üniversiteye girmesiyle değiştiğini belirten Moray, "Mesleğe başladıktan sonra işimi çok sevdim. Aslına bakarsanız bu işin göreni, körü olmuyor. Gazetecilik herkes için zor ve stresli bir meslek. Ben de o zorluğu ve stresi yaşadım. Hatta yeri geldi fotoğrafçılık yaptım. Çünkü burası bir yerel gazete." diye konuştu.

"Toplum önce beni kabullenmek istemedi"

Toplumun bakış açısının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Moray, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazeteci olarak toplum önce beni kabullenmek istemedi. Yani nasıl gazetecilik yapacağım, fotoğraf çekeceğim konusunda gerçekten biraz yadırgayarak baktılar. Ama sonuç itibarıyla yaptığımı görünce çevredeki insanlar beni kanıksadı. Elimde fotoğraf makinesiyle sokağa çıkınca toplum beni kanıksamış oldu."

Yazılı basın, radyoculuk ve internet radyoculuğunun ardından mesleğe 2007'de Görülmeyen Gazete'nin yazı işleri müdürü olarak devam ettiğini ifade eden Moray, şöyle konuştu:

"Haber aslında gazeteci tabiriyle bir bardak sudan daha çabuk bir zamanda tüketilen bir şey. Dolayısıyla haberin niteliğini buna göre belirlemek gerekiyor. Ben de bu özelliklere dikkat ettim. Özellikle engellilik konusunda haber yaparken de yaygın medya olarak tanımladığımız medyada, ambargolu haber olarak çıkan veya hiç yer almayan haberlere ağırlık verdim. Örneğin birçok haber medyada çok farklı çıkar. Kimi gazeteciler tarafından bu çok farklı lanse edilir ve biraz da ajitasyona kaçarak yapılır. Bense olayın gerçeğini gün ışığına çıkarmaya çalıştım."

Görme engeline rağmen fotoğraf çekiyor

Yeni teknolojileri de mesleğinde kullanan Moray, "Fotoğraf makinesiyle çekim yaparken çok hareketli objelerde sıkıntım olmuyor değil, oluyor. Elimde açıkçası kamera olsa kamera da denerdim. Yazı konusunda da Windows'un kendi ekran okuyucu özelliği var, bunu kullanıyorum hiçbir şey bulamazsam. Kullandığım cihazlara gelince ilk etapta ses kayıt cihazları kullandım. Daha sonra kayıt cihazlarının yerine cep telefonları aldı. Hala kayıt yaparken cep telefonlarını kullanıyorum." dedi.

Görme engelli ressam Eşref Armağan ile röportaj yaptığını dile getiren Moray, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haberde engellilerin üretkenliklerini gün ışığına çıkarmayı hedefliyorum. Örneğin, bundan yıllar önce beni çok etkileyen bir haber vardı. Kırıkkale ilinden görme engelli birinin anahtarcılıkla hayatını kazanması. Bu televizyonda da çok haber olmuştu. Bunun üzerine haberler benim ilgimi çekiyor. Bizim görme engelli bir ressamımız var. Eşref Armağan. Eşref Bey'in bırakın Türkiye'yi, dünyadaki yansımaları çok önemli. Amerika'da nörologlar onun beyniyle ilgilendiler. Beyin dalgalarını ölçüp bilimsel açıdan bir şeyler elde etmeye çalıştılar. Eşref Armağan ile yaptığım o haber de çok ses getirdi."

Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor
Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor
Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor

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Yazı İşleri Müdürü, Görme Engelli, Gazete, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli gazeteci haber yazıyor, fotoğraf çekiyor - Son Dakika


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