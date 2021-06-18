Görme engelli genç kız hayatını kitaplaştırdı - Son Dakika

Görme engelli genç kız hayatını kitaplaştırdı

VAN - Van'da doğuştan engelli 24 yaşındaki Rukiye Pulat, yaşam öyküsünü ve yaşadığı zorlukları kaleme alarak "Sizler Benim Işığımsınız" isimli bir kitap yazdı.

Tuşba ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Rukiye Pulat, ortaokul 8'inci sınıfta yazdığı şiirin beğenilmesiyle kendisindeki yeteneğin farkına vardı. Kitap yazmanın hayalini kuran Pulat, 2016 yılında geçirdiği bir kazada sağ gözünü kaybetti. Yaşadığı olumsuzluklar karşısında yılmayan ve hayalini gerçekleştirmek için kitap ve şiirler okuyan Pulat, 2021 yılında yaşam öyküsünü kaleme aldığı "Sizler Benim Işığımsınız" isimli otobiyografi türünde bir kitap yazdı. Van'da görme engelli olarak bir ilki başararak kitap yazan Pulat, kendisi gibi engellilere örnek olabilmek için bu kitabı sesli kitaba dönüştürmeyi hedefliyor.

İHA muhabirine konuşan doğuştan görme engelli Rukiye Pulat, engellinden dolayı toplum tarafından her zaman dışlandığını belirtti. Kendisi gibi engellilere umut ışığı olmak için bir kitap kaleme aldığını ifade eden Pulat, "Kitap yazmaya 8'inci sınıfta başladım. Ortaokul 8'inci sınıfta 'Ben hiç çocuk olmadım' isimli ilk şiirimi yazdım. Yazdığım bu şiir iyi beğeni almıştı. Edebiyata ilgimin olduğunu fark edince ilk etapta şiir yazmakla başlamıştım. Daha sonra 2016 yılında geçirmiş olduğum bir kaza sonrası sağ gözümün uzvunu kaybettim. Bu kazadan sonra kitap yazmayı hedefledim. Böylece kitabımı kafamda tasarladım ve cümlelerimi toparladım. Kitap okuyarak ve şiirler okuyarak araştırmalarımı sürdürdüm. 2021 yılında ise ilk kitabımı yazdım" dedi.

"Yaşantımı kaleme aldım"

Yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları kaleme aldığını söyleyen Pulat, "Toplum tarafından dışlandığımı, bu durumda neler hissettiğimi şiir tarzında otobiyografimi yazdım. Kendi hayatımı kaleme aldım. Bana destek olan ailem ve diğer kahramanları da göz önünde bulundurarak hazırladığım kitabımın ilk baskısı da çıktı. İkinci bir kitap da yazmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Kitabımı kendim seslendireceğim"

Yazdığı kitabı görme engelliler için sesli bir kitap haline getirmeyi düşündüğünü ancak bunun için de destek beklediğini dile getiren Pulat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitabı kendim seslendireceğim. Bizim özel Braille alfabemiz var. Onun maliyeti biraz daha yüksek olduğu için imkanlar bunun için elverişli değil. Ben de kitabımı görme engelliler için sesli hale getirip, benim gibi görme engellilerin de bir şeyler başaracağına inandığım için böyle bir projeye başvurdum. Psikolojik roman yazmayı düşünüyorum. Deneme, makale ve köşe yazıları yazmayı düşünüyorum."

Uzuv eksikliğinin hiçbir zaman engel olmadığına, bunların Allah'ın lütfu olduğuna dikkat çeken Pulat, kendisi gibi engellilerin de hedeflerini yerine getirmek için sadece düşünmekle kalmamasını, düşüncelerini eyleme dönüştürmeleri gerektiğini söyledi.