Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Genç Müzisyenin Saç Ekim Sevinci…

Görme Engelli Genç Müzisyenin Saç Ekim Sevinci…

51 dakika önce

Bir müzik grubunun bateristi olan görme engelli genç," Bateri çalarken artık şapka takmak istemiyorum. Bundan sonra hep ön planda olmak istiyorum" diyerek saç ektirdi.

Görme Engelli Genç Müzisyenin Saç Ekim Sevinci…, System.String[]

Saç ekim operasyonu sonrası ise mutluluğu görülmeye değerdi.

Müzik aşkı ile yanıp tutuşan görme engelli genç," Bateri çalarken artık şapka takmak istemiyorum" dedi ve saç ektirmeye karar verdiğini söyledi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da saç ekimi operasyonu geçiren 25 yaşındaki müzisyen Sadi Şelik'in mutluluğu görmeye değerdi. Operasyon sonrası duygularını paylaşan genç baterist," Müzik benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Görme engelli olmam hiçbir şeye engel değil ancak saçımın olmaması beni mutsuz ediyor. Grupta genelde arka plana atıyorum kendimi, bu yüzden saç ektirme kararı aldım. Artık şapkayı atma zamanı. Bundan sonra hep ön planda olmak istiyorum." dedi.

Sadi Şelik'in saç ekim operasyonunu gerçekleştiren Saç Ekimi Uzmanı Songül Alcı ise erkeklerde yakışıklı görünmek ve kendinden emin hissetmek her şeyin ötesinde diyerek, "Yıllardır yaptığımız işte kazandığımız tecrübe bize kesinlikle erkeklerin yakışıklı göründüklerinde kendilerinden daha emin ve özgüvenli olduklarını gösterdi. İnsanın güzel hissetmesini hiçbir şey engelleyemez. Demek ki görme engelli olmak yakışıklı ve kendinden emin hissetmek istemenin önüne geçemiyor. Bir müzik grubu üyesi hastamız 'baterimi çalarken şapka takmak istemiyorum kendimi arkaya atmıştım, ön planda olmak istiyorum' diyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:19 Kaynak: Bültenler

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