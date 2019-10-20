Son Dakika Haberleri: Görme engelli genç yürürken fark edilmek için bastonuna zil taktı
Son Dakika Güncel Görme engelli genç yürürken fark edilmek için bastonuna zil taktı

Görme engelli genç yürürken fark edilmek için bastonuna zil taktı

1 saat önce

Kütahya'da, görme engelinden dolayı yolda yürürken yaşadığı zorluklardan yola çıkan 25 yaşındaki Yasin Sapancılar, bastonuna bisiklet zili taktı.

Görme engelli genç yürürken fark edilmek için bastonuna zil taktı, System.String[]

Kütahya'da, görme engelinden dolayı yolda yürürken yaşadığı zorluklardan yola çıkan 25 yaşındaki Yasin Sapancılar, bastonuna bisiklet zili taktı.

İki yıl önce bir düğünde tabanca ile açılan ateş sonucu görme yetisini kaybeden Sapancılar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zilli bastonuyla yolda daha rahat yürüyebildiğini söyledi.

Beyaz bastonuyla kaldırımlardaki kılavuz yollarda yürürken insanların kendisini fark etmediğini ve bu nedenle yol ortasında duranları birkaç kez ikaz ettiğini belirten Sapancılar, "İkaz etmekten de yoruldum. Sonra insanların beni nasıl fark edeceklerini düşünürken aklıma beyaz bastonuma zil takmak geldi. Bastonuma zil takıp yolda zil çalarak ilerledim ve bu şekilde daha rahat ilerlediğimi anladım. Bastonumdaki zil insanların beni önceden fark edip kenara çekilmelerini sağlamış oldum." dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış da zilli bastonun görme engellilerin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracağını, bu uygulamanın kısa sürede yaygınlaşmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Arkadaşından öğrendiği uygulamayı kendi bastonuna uygulayan Cavit Sert de zilli bastonla daha rahat yürüyebildiğini belirtti.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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