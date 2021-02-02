Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık - Son Dakika

Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

02.02.2021 12:08

Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık Üniversiteli görme engelli genç internetten satışa çıkardığı bilgisayarını dolandırıcıya kaptırdı Dolandırıcı, görme engelli gencin akrabalarına gönderdiği bilgisayarını, telefondaki kodu ele geçirip teslim aldı Gazi Üniversitesi Müzik...

Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

Üniversiteli görme engelli genç internetten satışa çıkardığı bilgisayarını dolandırıcıya kaptırdı

Dolandırıcı, görme engelli gencin akrabalarına gönderdiği bilgisayarını, telefondaki kodu ele geçirip teslim aldı

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim alamadığını ve ödevlerini yapamadığını söyleyerek yardım istedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta görme engelli üniversiteli genç, internetten 21 bin 500 liraya satmak için anlaştığı kişiye özel bilgisayarını kaptırdı.

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, daha iyi bir bilgisayar almak için internetten görme engelliler için tasarlanmış özel bilgisayarı 22 bin 500 liradan satışa çıkardı. Kendisini, İstanbul'dan bir kişinin aradığını ve bilgisayarını satın almak istediğini söyleyen Kabaardıç, 21 bin 500 liraya anlaştıklarını belirtti. Bilgisayarı İstanbul'daki yakınına göndereceğini onlardan teslim alıp parasını ödemesi konusunda alıcıyla anlaştıklarını anlatan Kabaardıç, ""ilgisayarı satacağım kişiye, 'ürünü İstanbul'daki tanıdığıma gönderdim, kendisinden teslim alacaksınız' dedim. Bu vatandaş kargonun geldiği gün, kargo şubesine gidiyor ve bilgisayarı teslim alıp çıkıyor. Teslim alırken, İstanbul'daki tanıdığımı arayıp, 'Cumartesi günü sizin evinize geldik ancak evinizde bulamadık. Şuanda kargo dağıtıma çıkacak ama telefonunuza gelen kodu söylemeniz gerekiyor' diyor ve tanıdığım da hiç fark etmiyor. Kodu paylaşıyor bu vatandaş kargo şirketindeki çalışana söylüyor ve çalışan adamın kimliğini adını soyadını almadan, tutanak dahi tutmadan kargoyu teslim ediyor. Bu olay sonrası güvenlik kameraları falan da var zaten. Ben adli bütün başvurularımı yaptım yalnız süreç çok yavaş işliyor. Yetkililerin olayı hızlandırması ve el atmasını istiyorum. Çok mağdur bir durumdayım bilgisayarım olmadığı için uzaktan eğitim ve yapmam gereken ödevlerim var. ve kargo şirketinin yaptığı sorumsuzluğun cezasını da görmesini istiyorum. Çünkü bir kod ile kargo teslim edilemez" dedi.

Dolandırıcılık olayı İstanbul'daki kargo şubesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle şubeye giren kapüşonlu kişi, yapatığı telefon görüşmelerinin ardından şubeye gelen bilgisayarı alıp ayrılıyor.

Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık
Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık
Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık
Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

Gazi Üniversitesi, Dolandırıcılık, Görme Engelli, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık - Son Dakika


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