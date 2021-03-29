Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği - Son Dakika

Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği

29.03.2021 13:04
Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan görme engelli Mehmet Erçetin, İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile hayvancılığa başladı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan görme engelli Mehmet Erçetin, İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile hayvancılığa başladı. Kendi çiftliğini kuran görme engelli genç zamanla koyun sayısını arttırmayı hedefliyor.

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik desteği sürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler projelerini İŞKUR'a sunuyor. Yetkililer tarafından değerlendirilen projeler desteklenmeye uygun görüldüğü takdirde çeşitli miktarlarda hibe desteği veriliyor. İŞKUR'un verdiği desteklerle kendi işinin sahibi olan engellilerden bir tanesi de Karpuzlu ilçesi Akçaabat Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki görme engeli Mehmet Erçetin oldu. Küçükbaş hayvancılık projesi ile İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne başvuran Erçetin, 45 bin TL hibe desteği ödemesi aldı. Aldığı destek ile 30 koyun alarak hayvancılığa başlayan Erçetin, zaman içerisinde çiftliğinde koyunların sayısını yükseltmeyi planlıyor. İŞKUR yetkililerine kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden görme engelli Mehmet Erçetin, "İŞKUR'dan aldığım destek ile kendi işimi yapmaya başladım. Koyunlarım benim her şeyim. Onları çok seviyorum. Destek olan tüm yetkili kişilere çok teşekkür ederim. İnşallah zaman içerisinde sayıyı daha da arttıracağım" dedi. - AYDIN

Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği
Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği
Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği

Mehmet Erçetin, Görme Engelli, Engelli, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği - Son Dakika


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