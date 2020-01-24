Görme engelli gençlerin dünyası gönüllülerle aydınlandı - Son Dakika

Sakarya'daki görme engelli gençlerin karanlık dünyaları, "Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir" projesiyle aydınlanıyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansınca yürütülen proje kapsamında Sakarya'da Anti-Violence isimli grup tarafından gerçekleştirilen projeye Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Makedonya, İtalya, İspanya, Polonya ve Türkiye'den katılan 40 genç hem Türkiye'yi ve hem de Sakarya'yı tanıma fırsatı buluyor.

Öğrenciler kültürel temaslarda bulunurken görme engelliler konusunda da tematik ve uygulamalı bilgi sahibi oluyor.

Projeyle görme engellilerin sorunlarının çözümünde gençlerin rollerinin güçlendirilmesi, empati oluşturulması ve onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni çözüm önerileri bulunması hedefleniyor. Bu amaçla program kapsamında takım çalışması, seminerler, atölye çalışmaları ve alan çalışmaları yapılıyor.

Proje kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli hizmetleri birimine ziyaret gerçekleştirilerek, bütün uygulamalar yerinde gözlendi.

Projenin koordinatörlerinden Suat Özyeşilova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje içerisinde yaptıkları faaliyetlerin öncelikle katılımcıların birbiriyle kaynaşmasını sağladığını belirterek, yaptıkları aktivitelerle görme engellileri daha iyi anlamak için Braille alfabesini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeye katılanların çalışmanın sonunda Braille alfabesini en azından okuyabiliyor olacaklarını aktaran Özyeşilova, "İlerleyen günlerde halkın içerisinde görme engelliler için farkındalık oluşturmak adına gösteriler yapacağız. Posterlerimiz ve sloganlarımızla ya dans edeceğiz ya şarkı söyleyeceğiz. Bu aktiviteler yoluyla görme engellilerin sorunlarını aktarma fırsatı bulacağız." dedi.

"Bilgi ve empati seviyesini artırmak istiyoruz"

"Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir" projesiyle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de görme engellilere yönelik bilgi ve empati seviyesini artırmak istediklerine dikkati çeken Özyeşilova, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız etkinliklerle amacımız tüm Avrupa'da başta görme engelliler olmak üzere tüm engellileri anlamak için bir farkındalık oluşturmak. Direkt görme engelli doğan insanlar var ve herkes de görme engelli bir bireyle tanışamıyor. En azından bir vesile olalım ve insanlar görme engelli bireylerle tanışsınlar dedik. Yaptığımız bazı etkinlikler arasında göz bandı kullanarak günlük yapılan işleri yapmak var. Su doldurup içme ya da sofra hazırlama, yüzümüzü yıkama ve ellerimizi yıkama gibi etkinlikler yaptırdık. En azından onları anlamaya çalışıyoruz. Çocuklukta oynadığımız körebe oyunu bunu hissedebileceğimiz belki de tek an."

"Daha iyi bir insan olacağımı düşünüyorum"

Projeye Bulgaristan'dan katılımcı olarak gelen lise öğrencisi Kristian Stratev, projenin kendisi için çok iyi bir tecrübe olduğunu ve görme engellilere Türkiye'de çok iyi olanaklar sunulduğunu söyledi.

Burada birçok şey yaptıklarını anlatan Stratev, "Oyunlar oynadık, el sanatları yaptık ve bu insanlarla birlikte vakit geçirdik. Onların acılarını anladım ve empati duydum. Böyle insanlara yardımcı olursam daha iyi bir insan olacağımı düşünüyorum. Böylece onlara daha fazla yardım edebilirim." diye konuştu.