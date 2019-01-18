Görme Engelli Gençten 21 Gündür Haber Alınamıyor
22 dakika önce
İstanbul Beykoz'da yaşayan 34 yaşındaki görme engelli Özal Özenç'ten 21 gündür haber alınamıyorBeykoz Yanimahalle Nişangah Caddesi'ndeki evde babaanne ve dedesiyle birlikte yaşayan görme engelli Özenç'ten 29 Aralık tarihinden beri haber alınamıyor.
İstanbul Beykoz
'da yaşayan 34 yaşındaki görme engelli Özal Özenç'ten 21 gündür haber alınamıyor
Beykoz Yanimahalle Nişangah Caddesi'ndeki evde babaanne ve dedesiyle birlikte yaşayan görme engelli Özenç'ten 29 Aralık
tarihinden beri haber alınamıyor. Özenç'in daha önce de kaybolduğunu ama geriye döndüğünü belirten Almanya
'da yaşayan kuzeni Seda Görgü Günay, ilk defa bu kadar uzun zamandır haber alınamadığını söyledi.
Özenç'in yaşadığı yerde çok tanınan ve sevilen biri olduğunu belirten Günay, sosyal medyadan Özenç'i arama çalışmaları başlatırken, görenlerin insaniyet namına 0 532 413 25 86 veya 155'i aramalarını istedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
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