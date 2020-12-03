Görme engelli Güray, hayata iki elle sarılıyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2,5 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle görme yetisini kaybeden 36 yaşındaki Güray Özkan, hayata iki elle sarılmaya devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde büyüyen ve daha iyi şartlar bulmak umuduyla Efeler'e taşınan görme engelli Güray Özkan, iş bulamayınca 3 yıl önce mendil, yara bandı gibi ürünler satarak geçimini sağlamaya çalışırken, yaşam enerjisiyle de çevresine örnek oluyor. Kendisi gibi engelli olan vatandaşların da utanmadan topluma karışmaları gerektiğini ifade eden Özkan, "Bizler de birer bireyiz ve kendimizden utanarak içimize kapanmamıza hiç gerek yok. Ben beyaz bastonum ile birlikte özgürce istediğim yere gidebiliyorum ve her işimi kendim yapabiliyorum" dedi.

İlkokulu İncirliova'nın Eğrek Mahallesi'ndeki köy okulunda okuyan ve köyde çeşitli işlerde çalışan Özkan, görme yetisini tamamen kaybedince daha iyi şartlar bulabilmek umuduyla Efeler'e taşındı. Uzun süre emekli olabilmek için sigortalı iş arayan Özkan, iş bulamayınca mendil, yara bandı gibi ürünler satarak geçimini sağlamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sattığı ürünlerle ayakta durmaya çalışan Özkan, yaşam sevinci ve kendisine olan güveniyle kendisi gibi engelli olan vatandaşlara da örnek oluyor.

"İş bulamayınca, işportacılığa başladım"

2,5 yaşında geçirdiği yüksek ateş sebebiyle görme yetisini yavaş yavaş kaybettiğini ve yaklaşık 15 yıldır da görme yetisini yüzde 85 oranında kaybettiğini ifade eden Özkan; "İlk zamanlar görüşüm vardı ama yavaş yavaş görüşümü kaybetmeye başladım. O sürece kadar köy hayatımda da çok sıkıntılar yaşadım. Görüşüm gidince köyde de yapabileceğim bir iş kalmadı ve daha çok imkan bulabileceğim düşüncesiyle Efeler'e taşınma kararı aldım. Emekli olabilmek düşüncesiyle sigortalı iş aradım ama bulamadım. Tabi geçinmek zorundayım. Bu sebeple işporta işine başladım. Mendil, yara bandı gibi ürünler satarak geçimimi sağlamaya başladım. Bu şekilde bugüne kadar geldim ama ne görme engelli olmamdan çekindim ne de içime kapandım" dedi.

"Bizler de bir bireyiz"

Efeler'e taşındıktan sonra kendisine olan güveninin daha da arttığını ifade eden Özkan, "Beyaz bastonu da son 6 yıldır kullanmaya başladım daha öncesinde kullanmıyordum. İlk zamanlar beyaz bastonla dışarıya çıkmaya çekiniyordum ama hiç de çekinmeye gerek yokmuş aslında. Artık bastonumu rahatça alıp özgürce istediğim yere kendi başıma gidebiliyorum. O sebeple diğer görme engelli arkadaşlarımın da beyaz bastonlarını utanmadan alıp, istedikleri yere gitmelerini tavsiye ederim. Bastonumla özgür ve rahat bir şekilde sokakta dolaşmaya başladığımda vatandaşlar beni gördüğü zaman çok acıyarak yaklaşıyorlardı. Aslında bunlardan çok rahatsız oluyordum. Çünkü biz engelliler insanların acıyarak yaklaşmalarını istemiyoruz, sonuçta bizler de onlar gibi bir bireyiz. Sadece vatandaşlarımızdan bizlere karşı biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Görme engelliler için kaldırımlara yapılmış olan sarı çizgileri işgal etmesinler, engelli rampalarına araç park etmesinler. Bu konularda duyarlı olup bizlere destek olurlarsa daha mutlu oluruz" dedi. - AYDIN