Son Dakika Haberleri: Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı
Son Dakika Spor Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı

Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı

39 dakika önce

NEVŞEHİR'de, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi.

Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı, System.String[]

NEVŞEHİR'de, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 il ve 43 spor kulübünden toplam 121 halterci katıldı. Sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
"MISIR'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER"
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, şampiyonada dereceye giren erkek ve kadın haltercilerin Kasım ayında Mısır'da yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti. Sayyıdan, "Geçmiş dönemlerde alınan başarılı sonuçları halterci kardeşlerimizin devam ettireceklerine inanıyorum" dedi.
Turnuvada 56 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Döndü Kanat, iyi bir hazırlık döneminden sonra birincilik kürsüsüne çıktığını söyledi. Kanat, "Ankara Galip Engeller Spor Kulübü'nden bu şampiyonaya katılıyorum. Şampiyonada iki ayrı Türkiye rekor kırdım. Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Biz engelli değil, engellenen insanlarız. Engelleri çok rahat bir şekilde geçtiğime inanıyorum" şeklinde konuştu.


Nevşehir, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:20 Kaynak: DHA
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