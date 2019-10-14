Son Dakika Haberleri: Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet
Son Dakika Güncel Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet

Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Hamza Demir, görme engelli olmasına rağmen sanattan spora kadar birçok alandaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Hamza Demir, görme engelli olmasına rağmen sanattan spora kadar birçok alandaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.


Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Hamza Demir'in hayatı, 18 yaşında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile tanışmasıyla değişti. Braille alfabesini öğrenerek eğitime başlayan Demir, sırasıyla ortaokulu ve liseyi bitirdi. Şimdi ise açıktan İstanbul Üniversitesinde sosyoloji, Atatürk Üniversitesinde reklamcılık okuyor. Okudukça kendini geliştiren Demir, görme engelli olmasına rağmen spor ve sanata yönelerek yeteneklerini keşfetti. Tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Demir'in en çok tanınmasına neden olan ise yaptığı stand up gösterileri oldu.


"Her gösteride bir tecrübe kazandım"


Kendini ifade etmek için stand up'a yöneldiğini söyleyen Demir, "Önce Engelliler Sarayında arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Her gösteride bir tecrübe kazandım ve şimdi artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım. Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezinde (BKM) gösterim var. Görme engelli olduğumu duyan seyirciler ön yargıyla izliyorlar. Ancak 10 dakika sonra açılıyorlar ve engelim olmadığını görüyorlar. Genellikle toplumun engele karşı olan ön yargısını espri haline çeviriyorum. Yanlışlıkları ve görmezden gelinenleri süsleyip konu ediniyorum. Çoğu kez kendimi 'ti'ye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. İzleyenleri hem güldürüyor hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum" dedi.


"Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir"


Engelli arkadaşlarına örnek olan Demir, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü nedeniyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara şöyle seslendi:


"Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir. İnsan bir şeyi çok isterse onu rahatlıkla başarabilir. Bunu yaşadım ve gördüm. Öncelikle hayata sımsıkı sarıldım, azmettim ve çalıştım. Kendimi geliştirdikçe de başarı basamaklarını rahatlıkla çıktım. Kesinlikle yılmayın 'Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' deyin. Böyle düşünürseniz başaracağınıza inanıyorum." - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Hamza Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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