Son Dakika Haberleri: Görme engelli Havva Teyze'nin Kur'an-ı Kerim aşkı
Son Dakika Güncel Görme engelli Havva Teyze'nin Kur'an-ı Kerim aşkı

Görme engelli Havva Teyze'nin Kur'an-ı Kerim aşkı

21 dakika önce

Görme engelli Havva teyzenin Kur'an-ı Kerim aşkı 55 yaşındaki görme engelli Havva Karavelioğlu, 25 yıldır Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye çalışıyorANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için verdiği çaba...

Görme engelli Havva teyzenin Kur'an-ı Kerim aşkı

55 yaşındaki görme engelli Havva Karavelioğlu, 25 yıldır Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye çalışıyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için verdiği çaba göz yaşartıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu, 1.5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Baba ocağında evde kendi ihtiyaçlarını başkasına muhtaç olmadan kendisi gören Havva Karavelioğlu, 25 yıl önce Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdi. Radyoda görme engelliler için okuma yazma kursu olduğunu duyan Havva teyze, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için okumayı öğrendi. Kursa kayıt yaptıran ve görme engelliler alfabesini öğrenen Karavelioğlu, daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için Antalya ve Manisa'da kurslara katıldı. 2 yıl, yaz aylarında ikişer ay kursa katılan Karavelioğlu, gurbette ortama alışamayınca kursa devam edemedi. Bir daha kursa gitme imkanı bulamayan Karavelioğlu, öğrendiği sınırlı bilgilerle Arapça okumasını geliştirmeye çalıştı.

Günlük işlerini bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in başına geçen Karavelioğlu, "Okumayı başaramayınca üzülüp okumaktan vazgeçiyorum. Bu kez de 'Şeytana mı uydum?' diyerek canım sıkılıyor. Keşke öğrenebilsem. Keşke öğreten biri olsa" diyerek dua ettiğini söyledi.

"Hayatımda en büyük amacım Kur'an-ı Kerim'i okumak" diyen Karavelioğlu, "Şimdiden sonra benim başka bir düşüncem yok. Ahirette Allah'a karşı mahçup olmamak için bunu çok istiyorum. Yeni neslin buna hiç hevesi yok. Yeni nesil sadece Türkçe öğrenmenin yeterli olacağını düşünüyor ama bence Arapça okumayı da öğrenmek gerekir. Ben o düşüncede değilim çok şükür" dedi.

Havva Karavelioğlu'nun abisi Veli Karavelioğlu kardeşinin 1,5 yaşından bu yana görme yetisini kaybettiğini belirterek, "İshal nedeniyle göz damarları kurumuş ve görme yeteneğini kaybetti. Okuma hevesi uzun yıllar önce başladı. Bunun için gayret gösterdi. Manisa'ya, Antalya'ya gitti. Buralarda öğrenmeye çalıştı, bizler de

Görme engelli Havva Teyze'nin Kur'an-ı Kerim aşkı

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum
Son dakika: ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü: Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı: Vakit dolunca harekat kaldığı yerden devam eder

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 00:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme engelli Havva Teyze'nin Kur'an-ı Kerim aşkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]