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Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye - Son Dakika

Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye

21.01.2022 17:58
Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye

YALOVA Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören görme engelli ve aynı zamanda otistik tanılı olan İrem Fitoz'a karne gününde belediye 'Görme Engelli Takip Sistemi Yolu' yaptırarak sürpriz yaptı.

YALOVA Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören görme engelli ve aynı zamanda otistik tanılı olan İrem Fitoz'a karne gününde belediye 'Görme Engelli Takip Sistemi Yolu' yaptırarak sürpriz yaptı.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi okul idaresi tarafından gelen talep doğrultusunda belediye, görme engeli 10'uncu sınıf öğrencisi İrem Fitoz'a karne gününde sürpriz yaptı. Piyano çalan İrem Fitoz için 'Görme Engelli Takip Sistemi Yolu', bir gün de yapılarak karne gününe yetiştirildi. Her gün sınıf arkadaşı Nihan Turan tarafından karşılanan ve ihtiyaçları giderilen İrem Fitoz, bundan sonra okula kendi girebilecek ve içeride rahatça ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan İrem Fitoz, "Benim için bu yolu yapmış oldukları için çok mutluyum" dedi.Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, kendilerine her konuda destek olan Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk ve ekibine teşekkür etti.


Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye
Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye
Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye
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Görme Engelli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye - Son Dakika


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