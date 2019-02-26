Son Dakika Haberleri: Görme engelli judoculardan 3 kupa 25 madalya

Görme engelli judoculardan 3 kupa 25 madalya

1 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Karaman'da yapıldı.

Görme engelli judoculardan 3 kupa 25 madalya, System.String[]

Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden görme engelli judocular, rekor madalyaya imza atarak, gururumuz oldular. Manisa ekibi, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile toplamda 25 madalya elde ederken, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Kız Takımı, takım halinde Türkiye ikinciliği, erkek takımı da Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandı. Şehzadeler erkek takımı da Türkiye ikinciliği kupasını elde etmeyi başardı. Antrenör Nurşen Köse, çok başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, uluslararası alanda da başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Elde edilen başarılarla gurur duyduklarını kaydeden Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Göktaş da desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:29 Kaynak: Bültenler

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