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Görme engelli kadın, evinde çıkan yangında öldü

1 saat önce

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde görme engelli Naciye Hatıl (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Görme engelli kadın, evinde çıkan yangında öldü, System.String[]
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde görme engelli Naciye Hatıl (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Yukarı Mahalle Naili Baba Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında oturan görme engelli Naciye Hatıl'a ait dairede, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Dairede yapılan incelemede, gündüzleri eve gelen yeğeninin baktığı, gece ise yalnız kalan Naciye Hatıl'ın cansız bedeni bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hatıl'ın cenazesi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:10 Kaynak: DHA
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