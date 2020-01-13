Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor - Son Dakika

Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor

7 saat önce

Adıyaman'da doğuştan görme engelli Adile Alptekin, felç kaldığı için yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi eşi Mehmet Alptekin'e 24 yıldır gönül gözüyle bakıyor.

Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor, System.String[]

Adıyaman'da doğuştan görme engelli Adile Alptekin, felç kaldığı için yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi eşi Mehmet Alptekin'e 24 yıldır gönül gözüyle bakıyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Alptekin, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev esnasında düşerek yaralandı.

Kılcal damarları zedelenen ve felç kalan Alptekin, yaşamını 9 yıldır yatağa bağımlı sürdürüyor.

Konuşamayan Mehmet Alptekin'in hayattaki en büyük destekçisi, gönül gözüyle tüm ihtiyaçlarını karşılayan 24 yıllık eşi Adile Alptekin oldu.

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir"

Üç çocuk annesi doğuştan görme engelli 50 yaşındaki Adile Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Kıbrıs gazisi olduğunu ve harp zamanında dağda düşerek felç kaldığını, 9 yıldır yatağa bağımlı olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğunu fakat her şeyin göze bağlı olmadığını, insanın merhametli de olması gerektiğini ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir. Eşim bir gün dahi olsun Allah'a isyan etmemiş. Allah'ın eşime şifa vereceğine inanıyorum. Allah, bizleri dinden, imandan ayırmasın. Yanına gelip sohbet ediyoruz. Zaman zaman yanında Braille alfabesi ile Kur'an okuyorum. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Şu anda bekar olsaydım, eşim de yine yatalak olsaydı evlenmeyi tercih ederdim. Bazen komşularımız da bizleri ziyaret edip mutlu ediyor. Eşim de kendisiyle ilgilenmemden mutlu oluyor. Beni görmediği zaman çocuklarıma soruyor."

Alptekin, şimdiki gençlerin en ufak bir tartışmada hemen boşandığını ve çocukların yetim kaldığını, bu durumun üzücü olduğunu söyledi.

İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ise huzurlu aile, güçlü toplum ve güvenli gelecek amacıyla başlattıkları "Senin Derdin, Benim Derdim Projesi" kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini anlattı.

Özmen, "İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak Adıyaman genelinde başlattığımız proje ile özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve muhtaç hastaları ziyaret ediyoruz. Onlara manevi yönden destek sağlıyoruz ayrıca o ailelere moral ve motivasyon sağlıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Alptekin, Adıyaman, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da 'kırmızı listede' yer alan sırtlan görüntülendi
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:08 Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika
19:08 Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika
19:08 İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
19:08 Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
19:07 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]