Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor - Son Dakika

Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor

19 dakika önce

MUĞLA'da, halk arasında 'Tavukkarası' olarak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Rafiye Özdemir (63), yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) bakıyor.

Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor, System.String[]

MUĞLA'da, halk arasında 'Tavukkarası' olarak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Rafiye Özdemir (63), yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) bakıyor. Tek odalı derme çatma evde tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışan anne ile kızı, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan Rafiye Özdemir, 1998 yılında retinitis pigmentosa hastalığına yakalandı. 10 yıl önce ise görme yetisini tamamen yitiren Rafiye Özdemir, 3 yıl önce yatalak olan annesi Halise Özdemir'e kendini adadı. 6 kardeşin en büyüğü Rafiye Özdemir, annesine yemek pişirerek bakımını yapıyor ve günlük işlerini gerçekleştiriyor. 671 lira yaşlılık, 804 lira engelli aylığı alan anne-kız, toplam 1475 lirayla geçimini sağlıyor.Bomboş bir beyaz dumanın içinde yaşadığını belirten Rafiye Özdemir, "Benden başka 5 kardeşim daha var. Ancak hiçbiri anneme kendi evinde bakmak istemiyor. Ziyaretimize gelen olursa, sobamızı yakıyor ve yemeğimizi pişirip dolaba koyuyor. Buzdolabındaki yemeği 2-3 günde tüketiyoruz. Anneme bakmak zor olsa da ne yapabilirim. Anne sokağa atılmaz ki" dedi. Yaşadığı evdeki sıkıntılarından bahseden Özdemir, "Burada çok akrep oluyor. Evimiz yazın çok sıcak oluyor. Dışarı çıkamıyoruz. Serinletici verirlerse sevinirim. Haftada bir gün evimiz temizlense mutlu olurum. Geçen yılın ekim ayında beyin kanaması geçirdim. Çok alıngan oluyorum, oturup ağlıyorum. Dişlerimden problemlerim var. Bunların yaptırılmasını istiyorum. Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. 3 gün ömrüm olsa bile, bir kez görmek istiyorum" diye konuştu. Özdemir, yetkililerin annesiyle birlikte kendisini aynı huzurevine yerleştirilmesini kabul edeceğini de sözlerine ekledi.


Dağpınar, Menteşe, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili gözaltı kararı

Son Dakika Haberleri
07:44 Defne Samyeli'nin ihanet çıkışına Cem Yılmaz'dan olay gönderme: Sen bizi dostlarımızdan koru
07:41 Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar
07:41 İrem Derici: Telefonumdaki fotoğraflar ortaya çıksaydı...
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 08:55:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]