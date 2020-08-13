Görme engelli kadının okuma azmini gördü, özel telefon hediye etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yüzde 92 görme engelli Nurten Donturan, (40) okuma azmiyle dikkat çekiyor. Açık lise sınavına giren Donturan'a öğretmen Süleyman Dilmen, hayırseverlerin yardımıyla içerisinde görme engelliler için program bulunan cep telefonu hediye etti.

Akyazı ilçesinde yaşayan ve yüzde 92 görme engeli olan 2 çocuk annesi Nurten Donturan, 25 Temmuz'da açık lise sınavına girdi. Sınavda görevli Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi fen bilgisi öğretmeni Süleyman Dilmen, Donturan'ın okuma azmine hayran kalarak, Akyazı Vakıf Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Dilmen, Donturan'a hayırseverlerin desteğiyle içerisinde görme engelliler için özel yazılımı olan bir cep telefonu hediye etti.