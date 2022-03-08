GÖRME ENGELLİ KADINLAR ÜRETEREK YAŞAMA TUTUNUYOR - Son Dakika

AMASYA'da yaşayan görme engelli kadınlar, benzer zorlukları yaşadıkları hemcinsleriyle birlikte dernek çatısı altında el işi üretim yaparak hem sosyalleşiyor, hem de eğitim alıyor.

Kentte yaşayan görme engelli kadınlar, hayatın içinde benzer zorlukları paylaştıkları diğer kadınlarla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi çatısı altında Altı Nokta Körler Derneği'nde dayanışma örneği sergiliyor. Karanlık bir dünyada yaşamanın zorluklarını paylaşan kadınlar, hayatlarını kısıtlayan engellerine rağmen dernek çatısı altında el işi üretim yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Dernekte verilen eğitim faaliyetlerinden de yararlanan kadınlar, hem üniversite hem de memurluk sınavına hazırlanıyor.

'ZAMANI GERİYE DÖNDÜRSELER BAŞKA HAYATIM OLURDU'

Fadime Duran, kız kardeşiyle yıllar boyunca evden çıkmadan yaşadıklarını ve erkek kardeşlerinin yönlendirmesiyle derneğe geldiklerini söyledi. İlk günlerde topluma karışma konusunda tereddüt yaşadıklarını söyleyen Duran, 'Ön yargılarımız aşıp derneğe gelmeye başladık. Bizden başka görme engelli kadın var mı, yok mu bilmiyorduk, gelince başkalarının da olduğunu öğrendik. Kadınların neler başardığını burada öğrendik. Zamanı geriye döndürseler okur, çalışırdım, elimden gelenin en iyisini yapardım ve bambaşka hayatım olurdu. Önceden şehir dışına bile çıkmamışken umreye gezilere gittik' dedi.

'SADECE BİR GÜN HATIRLANMAK İSTEMİYORUZ'

Engelleri nedeniyle toplumun kendilerini dışlamamasını isteyen Duran, 'Kadınlar olarak her platformda olmak istiyoruz, sadece bir gün hatırlanmak istemiyoruz. Zaten dünyaya bir sıfır yenik doğmuşuz. Bizleri de aralarına alsınlar, engel değil destek olsunlar. Evde kendimize yetiyoruz ama dışarda insanlar bize daha da yardımcı olsunlar. Bizi gördükleri zaman acımasınlar. Sadece insan olduğumuzu düşünsünler ve ilerde onlarında bir engelli adayı olabileceklerini unutmasınlar' diye konuştu.

'HEM OKUYOR HEM EVİME KATKI SAĞLIYORUM'

Dernekte eğitim alan ve yüzde 50 görme engeli bulunan Fatma Koç da, eğitimini yarım bıraktığı için pişman olduğunu söyleyerek, 'Evleneceğim diye liseyi bırakmıştım. Evlilik sürecimde çok okumak istedim ama beni okutmak istemediler. Dernekte okuyabileceğimi söylediler ve gelmeye başladım. Burada açık öğretimden okulumu bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hem okuyor, hem de burada örgülerimin satışıyla evime katkı sağlıyorum. Biz kadınların okuma haklarını ellerinden almasınlar, engelli kadınları yok saymasınlar' dedi.(DHA)