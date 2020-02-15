Görme engelli kız 2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 yaşındaki görme engelli Zehra Çiftçi, braille alfabesi sayesinde 2 ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

Boğlan Mahallesinde oturan ve doğuştan görme engelli Zehra Çiftçi, yıllar önce bozulan kalorifer peteğini tamir etmek için eve gelen tamircinin "görmüyor mu?" sorusuna babasının kızının göremediğini yanıtını vermesi üzerine kendisi dışındaki insanların görebildiğini anladı.

Bunun üzerine yaşadığı büyük üzüntüyü kısa sürede üzerinden atan Çiftçi, ışığın sadece gözle değil gönülden de görülebileceğine inanarak, ilk olarak Braille alfabesini öğrendi.

Halen Solhan Atatürk İlkokulu 3. sınıfında eğitimini sürdüren Çiftçi, ardından 2 ayda Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Zehra Çiftçi, AA muhabirine, eğitimini tamamladıktan sonra kendisi gibi görme engellilere destek olmak istediğini söyledi.

Okula gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Şimdi çok mutluyum. İlk sene okuma yazmayı öğrendim. Ondan sonra da 2 ayda Kuran'ı öğrendim. Zaten en büyük hayalim hafız olmaktı. Kuran öğrendiğim için çok mutluyum. Okumayı öğrenmeden önce benim için her şey çok zordu. Hayat benim için şimdi daha kolay. Kendi başıma asansöre binebiliyorum. Benim durumumda olan insanlar evde oturmasın, dışarı çıksın. Okul çok güzel, okula gitsinler. Eğitimini tamamlayıp görme engelliler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak istiyorum."

Çiftçi, asıl engelin beyinde olduğunu belirterek, herkesin engellilerle iletişim kurmasını istedi.

Öğretmeni de braille alfabesi öğrendi

Okulun özel eğitim öğretmeni Uğur Gökdemir ise branşı olmamasına rağmen tek öğrencisi olan Çiftçi'ye braille alfabesini öğretirken kendisinin de öğrendiğini belirtti.

Çiftçi ile günde 6 saat ders işlediklerini aktararak, "Ben de braille alfabesini bilmiyordum. Zehra ile başladık bu işe. Onun azmi ve inancı bizi de enerjik kıldı. Kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendi. İşte bağımsız hareket becerilerini öğrendi. Diğer derslerinde de kendini iyi bir şekilde geliştirdi. Onun sayesinde ben de braille alfabesi öğrendim." dedi.

"Yüzündeki bu tebessüm inşallah hiçbir zaman eksik olmayacak"

İlçe Milli Eğitim Müdür Ali İhsan Yanılmaz ise Zehra'yı taşımalı eğitim kapsamında sabah servis ile evinden alarak bir yardımcı gözetiminde okula getirdiklerini bildirdi.

Zehra'nın eğitiminin tamamlayabilmesi için büyük gayreti göstereceklerini aktaran Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Kızımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Yüzündeki bu tebessüm inşallah hiçbir zaman eksik olmayacak. Hafızlık eğitimi için Zehra'yı İlçe Müftülüğüne bağlı Solhan 15 Temmuz Kuran kursuna göndereceğiz."

Okul Müdürü İsa Katkat ise durumundan haberdar olduktan sonra Zehra'ya özel sınıf açtıklarını belirterek, "Geçen sene üç ayda Braille alfabesiyle okuma yazmaya geçti. Öğretmenimizin de bu konuda gayretleri hakikatten takdire şayan." dedi.

Katkat, boş zamanlarında Zehra'nın oyun salonunda öğretmen, idareci ve öğrenci arkadaşlarıyla mangala oynadığını dile getirerek, "Zehra'nın eğitim dışında da birçok yeteneğinin olduğunu fark ettik. Zeka oyunlarımızdaki mangala konusunda da çok başarılı." ifadelerini kullandı.