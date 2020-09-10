Görme engelli kızı hayata müzik ve pilates topu bağladı - Son Dakika

Görme engelli kızı hayata müzik ve pilates topu bağladı

Emine Buluş'un muhteşem sesinin paylaşıldığı videoların tıklanması internette yüzbinleri buldu

ADIYAMAN - Müzik ve pilates topu ile hayata bağlanan doğuştan görme engelli Emine Buluş'un muhteşem sesiyle yorumladığı şarkıların internette tıklanma sayısı yüzbinleri buldu.

Her iki gözü de görmeyen 13 yaşındaki Emine Buluş hayata müzik ile tutunuyor. Annesi Zeynep Buluş'un internet veya televizyondan açtığı şarkıların sözlerini ezberleyen Emine Buluş, bu şarkıları kendi yorumuyla seslendiriyor.

İki yaşından beri televizyon ve internetten açılan şarkıları dinleyerek eşlik etmeye başlayan Emine Buluş, evde pilates topu üzerinde zıplayarak şarkıları seslendiriyor. Müzik ve pilates topu Emine Buluş'u mutlu ediyor.

Özellikle darbuka, def çalan Emine, bağlama ve org da çalıyor. Nota öğrenmeden ve herhangi bir eğitim almadan, şarkıları yorumlayan Emine Buluş'un videoları internette çok sayıda tıklanıyor. Emine Buluş, Adıyaman'da gerçekleştirilen yerel organizasyon konserinde iki defa sahne aldı. Hedefi kendisini geliştirerek, ulusal organizasyonda sahne almak. Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi olan Emine Buluş, destek eğitim alarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Anne Zeynep Buluş, kızının müzik ve plates topuyla mutlu olduğunu, onu mutlu görmenin kendisinide çok mutlu ettiğini ifade etti.

Anne Buluş, "13 yaşında olan Emine'm doğuştan görme engelli ve müziği çok seviyor. Kendi sesini dinleyince mutlu oluyor. Bizde bu sebep ile çekip paylaşıyoruz. Kendi de mutlu oluyor, bizde mutlu oluyoruz. Dillenmeye başladığında müziği söylemeye başladı. Küçükken dili dönmezdi güzel güzel söylerdi hoşumuza giderdi. Gün içerisinde müzikle uğraşıyor. Pilates topunda zıplamayı çok seviyor" dedi.

Konuşmakta güçlük çeken Emine Buluş ise, şarkı ve ilahi söylemeyi, darbuka, def, bağlama ve org çalmayı sevdiğini ifade etti.