Görme Engelli Kızın Şampiyonluk Azmi Engel Tanımadı

Görme Engelliler Judo Şampiyonasında tüm rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu olan ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sahne Sırası Sende" ses yarışmasında ise il birincisi olan görme engelli Seyhan Bayat'ın azmi engel tanımadı.

Görme Engelliler Judo Şampiyonasında tüm rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu olan ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sahne Sırası Sende" ses yarışmasında ise il birincisi olan görme engelli Seyhan Bayat'ın azmi engel tanımadı.



Judo şampiyonası ve ses yarışmasında birinci olan görme engelli Seyhan Bayat, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve babasıyla birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Görme engelli Seyhan Bayat'ı makamında ağırlayan Vali Aykut Pekmez, "Kızımızı tebrik ediyorum. Seyhan Bayat, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Karaman ilinde düzenlediği ve 35 ilden 189 sporcunun mücadele ettiği Görme Engelliler Judo Şampiyonasında tüm rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonluğunu elde etmiş, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sahne Sırası Sende' ses yarışmasında ise il birincisi olmuştur. Bu başarılarıyla görme engelli Seyhan Bayat'ın bu azminin engel tanımadığına şahit olduk. Kızımız bu başarılarıyla bizlere azmin zaferini gösterdi. Kızımızın bütün engelleri aşıp spora alaka göstermesi ve bunun ötesinde önemli dereceler alarak şampiyon olması her türlü taktirin üzerindedir. Kızımızı ve onu yetiştiren hocalarını ve ailesini tebrik ediyorum. Seyhan Bayat kızımız, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı kültür sanat yarışmaları Halk müziği dalında il birincisi olarak ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek. Başarılarının devamını diliyorum "dedi.



Ziyaret sonunda Vali Aykut Pekmez, Görme Engelli Türkiye Şampiyonu Seyhan Bayat'ı tebrik ederek eşofman takımı hediye etti. - ADIYAMAN

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