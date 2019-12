Görme engelli kızıyla bağlamanın tellerine dokunuyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görme engelli evladının müzik yeteneğinden etkilenen anne, destek olabilmek için başladığı bağlama kursunda kızıyla eğitim alıyor.

Elbistan ilçesinde görme engelli dünyaya gelen 20 yaşındaki Deniz Doğan, el becerisinin yanında müzik yeteneğiyle de dikkati çekiyor.

Henüz iki yaşındayken Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini dinleyerek konuşmaya başlayan Doğan, ileriki yaşlarda müziğe ilgisini sürdürdü. Çocuğunun ilgisini gören anne Şadiye Güzel de kızına destek olabilmek için onun eğitim aldığı bağlama kursuna katıldı.

Kurslar devam ederken eğitimini de aksatmayan genç kız, İstanbul'da Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda 3 yıl eğitim gördükten sonra Kahramanmaraş'a dönüp açık öğretim lisesini tamamladı. Doğan, özel rehabilitasyon merkezinde aldığı "kendi başına yaşama kursu" sayesinde evde işini kendisi yapabiliyor.

Hayatında önemli gördüğü saz ve söz ustaları gibi hem çalıp söylemek hem de ders vermek isteyen Doğan'a annesinin desteği sürüyor.

"Notaların yerlerini bire bir göstererek bağlama çalmayı öğrettiler"

Görme engelli Deniz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe merakının çocukluk yıllarından başladığını söyledi.

Bir gün yaptığı el işini gören halasının, "Benim kızım bunu yapabiliyorsa bağlama da çalabilir." diyerek kendisini bağlama kursuna yazdırdığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki yıl Gülizar Atıcı'nın yanında eğitim aldım. Temelimi o attı. İki üç yıl süreyle de Cengiz hocanın yanında eğitim aldım. Cengiz Demir hocayla albüm yaptık. Bu konuda hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Her ikisi de benim için büyük emekler verdi çünkü normal gören insanlar tahtaya işaretlemelerle çalışma yaparlarken benim için do-re-miye çevirmek zorundaydılar. Notaların yerlerini bire bir göstererek bağlama çalmayı öğrettiler bana. Şimdi bir sıkıntımız yok, kurs arkadaşlarımız da çok iyiler."

Zorluk aşamasını atlattığını, annesi Şadiye Güzel'in müziğin her aşamasında, attığı her adımda her zaman için yanında olmasının öz güvenini artırdığını ifade eden Doğan, "Annem de benim için bağlama çalmayı öğreniyor ki o görselliklere yardımcı olabilsin diye. Do-re-miye çevirebilsin diye. Daha çok ilerlemek, her türlü çalma olsun, söyleme olsun. En önemli hayalim üstatlarımız Erdal Erzincan gibi, Arif Sağ gibi, onlar gibi güzel çalıp, söyleyip ders vermektir." diye konuştu.

"Allah onun duyu yeteneğini inanılmaz derecede zirveye çıkarttı"

Anne Şadiye Güzel de kızı Deniz Doğan'daki müzik yeteneğinin daha konuşmaya başladığı zamanlarda ortaya çıktığını, kızının konuşmaya başladığında kasetçalarda aşık Mahzuni Şerif'i dinlediğini söyledi.

Kızının kendini bildi bileli türkü söylediğini anlatan Güzel, "Duyduğunu söylüyor, müzik kulağı çok iyi. Çok hızlı ilerledi, üç aylık bir eğitimin ardından sahnelere çıkmaya başladı. Şu an ben de Deniz için bağlama kursuna başladım, bana evde hocalık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Müzik eğitmeni Cengiz Demir de öğrencisinin göremediği için çektiği zorluklar olduğunu ancak Allah'ın duyu yeteneğini inanılmaz derecede zirveye çıkarttığını dile getirdi.

Doğan'ın eğitimleri üst seviyede aldığına dikkati çeken Demir, "Çok hızlı alıyor, çok rahat bir şekilde uyarlayabiliyor. Bu noktada ayrı bir yeteneği var." görüşünü paylaştı.

Kurs arkadaşlarından Suzan Yıldırım da Deniz'in kendilerine pozitif enerji verdiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır kursa katılıyorum. Deniz ile kursta tanıştık. Kendisi çok sevecen, öz güveni çok yüksek. Kendine güvenen ve etrafına da ışıl ışıl enerji saçan bir insan." dedi.