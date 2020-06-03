Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanık: Ben deliyim - Son Dakika

BURSA'da görme engelli komşusu Hüsamettin Kul'u (59) başından bıçakla yaralayan Emirhan Morçiçek'in (25) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınan Morçiçek, "Ben deliyim, başka yere de gönderseniz oradan da aynı sonuç çıkacak" dedi.

Olay, geçen yıl merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in saldırısına uğradı. Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşinin gözü önünde yaralanan Hüsamettin Kul, başına saplanan bıçakla birlikte komşuları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Emirhan Morçiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüsamettin Kul ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'KOĞUŞTA BENİMLE HERKES DALGA GEÇİYOR'

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 'ömür boyu hapis cezası' istemi ile dava açılan Emirhan Morçicek'in yargılanmasına devam edildi. Emirhan Morçiçek, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla ile katıldı. Avukatı ise salonda hazır bulundu.

Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alındığını anlatan Emirhan Morçiçek, "Koğuşta bana hep deli diyorlar, dalga geçiyorlar. Ben deliyim, başka yere de gönderseniz oradan da aynı sonuç çıkacak" dedi.

Mahkeme heyeti Emirhan Morçiçek'in tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.