Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın, akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın, akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika

Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın, akıl sağlığı araştırılacak

6 saat önce

BURSA'da görme engelli Hüsamettin Kul'u (59), eşinin gözleri önünde bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Emirhan Morçiçek'in (25), yargılanmasına devam edildi.

Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın, akıl sağlığı araştırılacak, System.String[]

BURSA'da görme engelli Hüsamettin Kul'u (59), eşinin gözleri önünde bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Emirhan Morçiçek'in (25), yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada olay anını hatırlamadığını savunan Morçiçek'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

Olay, geçen Ocak ayında merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı. Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Selime Kul çığlıklar atarken, Hüsamettin Kul, kanlar içinde yere yığıldı. Hüsamettin Kul, başına bıçak saplı halde komşuları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Gözaltına alınan Emirhan Morçiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 'ömür boyu hapis cezası' istemi ile dava açılan Emirhan Morçicek'in yargılanmasına devam edildi. Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüsamettin Kul, duruşmada, "Ekmek aldım. Eve geldim ve eşime telefon ettim. 4. kattan camdan sepeti saldı. Ekmeği sepete koydum. Bu sırada arkamdan gelen kişi bıçakla saldırdı. Gözümü hastanede açtım. Şikayetçiyim" dedi. Selime Kul ise, "Eşim telefonla aradı. Camdan sepeti saldım aşağıya. O sırada yüzüne bez parçasıyla kapatan kişi, eşimin arkasına geçerek bıçaklamaya başladı. Sanık bana, eşimi kastederek 'üzerine tiner döküp yakacağım' tehdidinde bulundu. Beni de ölümle tehdit etti, şikayetçiyim" yönündeki savunmasını tekrarladı. Zanlı Morçiçek de, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olay anını hatırlamadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Emirhan Morçiçek'in, akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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