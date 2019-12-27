Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika

Bursa'da görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akli dengesi araştırılacak.



Geçen ocak ayında Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Selime K. (54), evin penceresinden ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin K.'ye (55) sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin K., yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan M.'nin (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedavi altına alınırken, zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava acılan Emirhan M.'nin yargılanmasına devam edildi. Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüsametti K., "Ekmek aldım. Eve geldim ve eşime telefon ettim. 4. kattan sepeti saldı. Ekmeği sepete koydu. Bu sırada arkamdan gelen kişi bıçakla saldırdı. Gözümü hastanede açtım. Şikayetçiyim" dedi.



Selime K. ise, "Eşim telefonla aradı. Camdan sepeti saldım. O sırada yüzünü bez parça ile kapatan sanık, eşimin arkasına geçerek bıçaklamaya başladı. İmdat, adam öldürüyorlar diye bağırdım. Sanık, üzerine tiner döküp yakacağım tehdidinde bulundu. Beni de ölümle tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi.



Komşusu Hüsamettin K.'yi bıçaklayan sanık ise, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olay anını hatırlamadığını öne sürdü.



Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA