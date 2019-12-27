Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika

Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak

6 saat önce

Bursa'da görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akli dengesi araştırılacak.

Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak, System.String[]

Bursa'da görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akli dengesi araştırılacak.


Geçen ocak ayında Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Selime K. (54), evin penceresinden ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin K.'ye (55) sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin K., yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan M.'nin (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedavi altına alınırken, zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava acılan Emirhan M.'nin yargılanmasına devam edildi. Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüsametti K., "Ekmek aldım. Eve geldim ve eşime telefon ettim. 4. kattan sepeti saldı. Ekmeği sepete koydu. Bu sırada arkamdan gelen kişi bıçakla saldırdı. Gözümü hastanede açtım. Şikayetçiyim" dedi.


Selime K. ise, "Eşim telefonla aradı. Camdan sepeti saldım. O sırada yüzünü bez parça ile kapatan sanık, eşimin arkasına geçerek bıçaklamaya başladı. İmdat, adam öldürüyorlar diye bağırdım. Sanık, üzerine tiner döküp yakacağım tehdidinde bulundu. Beni de ölümle tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi.


Komşusu Hüsamettin K.'yi bıçaklayan sanık ise, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olay anını hatırlamadığını öne sürdü.


Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Yavuzselim Mahallesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi (Özel) Denizli'de besihane cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:27 'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor - Son Dakika Haber
19:15 AKP Hatay Milletvekili Yayman: Partimiz kendi eliyle yarattığı sosyolojinin siyasal taleplerine... - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber
19:02 Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü - Son Dakika Haber
18:59 Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]