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Görme engelli kuzenlerin okuma azmi

35 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görme engelli 4 kuzen, Braille alfabesiyle okuma yazma öğrenerek açık ilkokuldan mezun oldu.

Görme engelli kuzenlerin okuma azmi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görme engelli 4 kuzen, Braille alfabesiyle okuma yazma öğrenerek açık ilkokuldan mezun oldu.

Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli kuzenler Feriz (43), Fidan (56), Zeynep (31) ve Hazime Okur (34), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini öğrenerek, bölgedeki ilkokula başvurdu.

Buradaki görevlilerin konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine bildirmesi üzerine 4 kuzen için geçen yıl birinci kademe 80 saatlik kurs açıldı.

Braille tablet kullanarak aldıkları ilk kademe kursun ardından bu yıl da 180 saatlik eğitimlerini tamamlayan kuzenler, gösterdikleri başarı sayesinde açık ilkokuldan mezun oldu.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Kaymakam İskender Yönden tarafından kuzenlere başarı belgeleri verildi. Şehir dışındaki Hazime Okur'un belgesi ise ailesine teslim edildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlar için çeşitli programları hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara iş olanağı sağlayacak kurslara ağırlık verdiklerini dile getiren Durur, görme engellilere de eğitim imkanı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Görme engelliler sınıf öğretmeni Şemsettin Kahya da Braille yöntemini öğrenmenin zor bir süreç olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımız üstün gayretleriyle bu süreci kısalttı. Ortak çabalarımızla şu an okuma yazma biliyorlar. Daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzenlerden Zeynep Okur, eğitim görürken ilk etapta zorlandığını, kabartma yöntemine alışınca okuma isteğinin arttığını söyledi.

Hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğini dile getiren Okur, "Açık ortaokula kaydımı yaptırdım. Hedefim üniversiteyi bitirip memur olmak." diye konuştu.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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