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Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı - Son Dakika

Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı

21.08.2021 12:25
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı, System.String[]

GÖRME engelli Melisa Yılmaz (23), 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

GÖRME engelli Melisa Yılmaz (23), 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Ağrı Dağı'na zirve yapan ilk görme engelli Türk kadın dağcı olarak tarihe geçen Yılmaz, "Zirveyi görmesem de verdiği o gücü hissettim" dedi.

Ağrı Dağı'na 11 Ağustos günü Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen İstanbul Zirve Dağcılık Spor Kulübü ile Bursa Budak Spor Kulübü'nün 10 sporcusu, beraberlerinde doğuştan görme engelli olan Melisa Yılmaz ile tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 12 Ağustos günü kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da 4 bin 900 metrede başlayan buzullara ulaştı. Gruptaki Güntülü Yalçın, Yüksel Işık, İhsan Celep ve Cem Çelik'in dönüşümlü olarak koluna girip götürdüğü Melisa, tırmanış boyunca her taşın yeri kendisine söylenerek çıktı. Arkadaşlarının alkışları arasında zirveye adım adım yaklaşan Melisa Yılmaz, büyük bir sevinç yaşadı. Zirveye çıktığında kendisi ile bir kez daha gurur duyan Yılmaz, büyük sevinç yaşadı.

'MUHTEŞEM BİR DUYGU'2018 yılında otostopla dünyayı gezen Türk gezgin ve profesyonel dağcı Güntülü Yalçın'ın (28) projesi kapsamında zirveye çıkan Melisa Yılmaz, kendisine yardımcı olan dağcı arkadaşlarına teşekkür etti. Yılmaz, "Güntülü Yalçın'ın teklifi üzerine Ağrı Dağı'na geldim. Benim için çok zor oldu. Bazen bırakmak istedim ama arkadaşlarımın motive etmesi ile zirveye ulaştım. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı'nın zirvesini göremedim ama verdiği o güç ve duyguyu sonuna kadar hissettim. Muhteşem bir şey. Ama ikinci kez denemem. Çünkü her adımımda bir taşla karşılaşıyordum. Zirveye çıkana kadar kolumdan tutan kişilerden binlerce kez 'taş var dikkat' kelimesini duydum. Dağın en zor yeri olan buzullara geldiğimizde ise ben rahatlamıştım. Çünkü artık taş yok ve düz yürüyebilecektim. Arkadaşlarımın kolları arasında bizden önce zirveye çıkanların alkışları arasında 5 bin 137 metreye çıktım. Ben Ağrı Dağı'na ilk çıkan görme engelli Türk kadını oldum. Bu da ayrı bir gurur verici olay. Benim gibi görme engelli arkadaşlarımın da bu heyecanı yaşamını isterim" diye konuştu.EN BÜYÜK DESTEKCİSİ O OLDUEngellerin bedende değil kafada olduğunu göstermek için böyle bir projeyi Melisa Yılmaz ile gerçekleştirdiğini belirten Güntülü Yalçın ise şunları söyledi:

"Ağrı Dağı'na gelmeden önce orman yangınlarının yaşandığı Fethiye'de 9 gün 9 gece demeden insanlara yardım ettik. 3 kez zehirlendim ama pes etmeyip elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yangınlar sönünce birkaç gün dinlenip projemi gerçekleştirmek için dağcı arkadaşlarım ve Melisa, Ağrı'ya geldik. Dokuz yaşımdan itibaren doğa sporları ile uğraşıyorum. Dünyanın birçok ülkesinde tırmanışlar yaptım. Ağrı Dağı'na da bu üçüncü çıkışım. Ağrı Dağına tırmanış Melisa'nın da dediği gibi kolay olmadı. Bazen çok yorulduk ve bırakmak bile aklımızdan geçti. Ama gücümüzü toparlayıp yolumuza devam ettik. Sonunda zafere ulaştık. Tırmanışı başarı ile tamamladık ve Melisa'yı Ağrı Dağına zirve yapan ilk görme engelli Türk kadını olarak unutulmaz kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz"


Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı
Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı

Görme Engelli, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı - Son Dakika


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