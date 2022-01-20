Üye Girişi
Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi - Son Dakika

Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi

20.01.2022 11:18

Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli görme engelli memur 'Kuluçka makinesi' hayaline mesai arkadaşının yardımı ile ulaştı Okul Müdür Başyardımcısı, kendisiyle aynı okulda çalışan memur için atıl...

Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli görme engelli memur 'Kuluçka makinesi' hayaline mesai arkadaşının yardımı ile ulaştı

Okul Müdür Başyardımcısı, kendisiyle aynı okulda çalışan memur için atıl malzemelerden kuluçka makinesi yaptı

Bir yıl içerisinde proje tamamladı, ilk denemede büyük başarı sağlandı

Yapım sürecinde atıl vaziyetteki eşyaları ve geri dönüşüm malzemelerini kullanan Müdür Başyardımcısı Erhan Ak su:

"63 yumurtamızdan yüzde 90'lara yakın çıkım aldık"

Yüzde 90 görme engelli memur Erhan Çelik;

"Maalesef göz isteyen bir iş, hocam bunu otomatiğe dönüştürdü"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, kendisiyle aynı okulda çalışan ve civciv yetiştirme hayali olan görme engelli memur için atıl malzemelerden kuluçka makinesi yaptı.

Lisede görevli yüzde 90 görme engelli memur Erhan Çelik civciv yetiştiriciliği yapmanın hayalini kuruyordu. Çelik, piyasadaki fabrikasyon kuluçka makinelerinin çalışma prensiplerinin görme engellilere uygun olmaması ve dayanıksız materyalden üretilmesi nedeniyle ilk civciv yetiştirme denemelerinde başarısız oldu. Çelik'in yaşadığı sorunlardan bahsetmesi üzerine Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, mesai arkadaşının hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 ay boyunca fikir ve tasarım süreciyle uğraşan Aksu, 1 yıl içerisinde mesai arkadaşı için hazırladığı projeyi tamamladı. Yapım sürecinde atıl vaziyetteki eşyaları ve geri dönüşüm malzemelerini kullanan Erhan Aksu, görme engeli bulunan Erhan Çelik'in rahatlıkla kullanabilmesi için civciv çıkım süresi boyunca kontrol gerektirmeyen bir kuluçka makinesi yaptı.

"63 yumurtamızdan yüzde 90'lara yakın çıkım aldık"

Kuluçka makinesinin görme engelliler açısından rahat kullanıma sahip olduğuna ve yapı materyallerini geri dönüşüm malzemelerinden temin edildiğini aktaran Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu, "Projeyi görme engelli bir memur arkadaşımızın uğraşına yardımcı olmak amacıyla yaptım. Onun yaşamış olduğu zorlukları görerek böyle bir proje geliştirmeye çalıştık. Projeye 1 yıl önce başlamıştık ve son 3-4 ay içerisinde gerçekleştirdik. Yüzde 90'ı geri dönüşüm malzemesinden yapıldı. Daha önce kullandığımız atıl malzemeleri birleştirerek böyle bir proje geliştirdik. Yapım aşamasında diğer makineleri de inceledik. Bunun sonucunda diğer makinelerin sürekli bakım gerektirdiğini gördük. 2-3 günlük süre zarfında su, nem ve sıcaklık ihtiyaçlarının kontrol edilmesi gerekiyordu. Biz de arkadaşımız görme engelli olmasından dolayı bunun önüne geçebilmek için bakım gerektirmeyen bir ünite olsun istedik. Bu ünitede 20 günlük süre sonunda sadece yumurtaları alıp çıkım ünitesine koyuyor ve civcivler yumurtadan çıkmış oluyor. 63 yumurtamızdan yüzde 90'lara yakın çıkım aldık. Bu da bizim için büyük bir başarı oldu" diye konuştu.

"Maalesef göz isteyen bir iş, hocam bunu otomatiğe dönüştürdü"

Piyasadaki kuluçka makinelerinin görme engeli nedeniyle kendisi için kullanışsız olduğuna dikkat çeken memur Erhan Çelik, "Ben hayvanları çok seviyorum, ama bazı sıkıntılar yaşıyordum. Hobi olarak başladım ve birkaç deneme sonucunda civcivlerim öldü. Bu durum da benim için biraz sıkıntı oldu. Böyle bir sorunum olduğunu Müdür Başyardımcısı Erhan Aksu'ya ilettim. Yaklaşık 5-6 boyunca 'ne yapılabilir' diye düşündü. Sonrasında da bu makineler ortaya çıktı. Diğer makinelerin birçoğu fabrikasyon ve zayıf malzemelerden yapılıyor. Çarpmaya, temasa karşı çok hassas makineler. Ayrıca o makinelerin nem durumu sıkıntılıydı. Viyollerin taşırılmadan doldurulması gerekiyordu. Onun için de yine atıl malzemeden bir depo oluşturdu. En önemlisi çıkım süreci boyunca öbür makineleri takip etmemiz gerekiyordu. Bu da maalesef göz isteyen bir iş. Hocam bunu otomatiğe dönüştürdü" dedi.

"Sadece görme engelliler için düşünmemek lazım"

Kuluçka makinesinin sağladığı imkanlar nedeniyle sadece görme engellilerin kullanımı için olmadığını belirten Çelik, "Bunu sadece görme engelliler için de düşünmemek lazım. Ortopedik engelli bir insan da rahatlıkla kullanabilir. Ekstra bir temas istemiyor, göz istemiyor. Bir kere ayarladıktan sonra döngüsü gerçekleşiyor. Bunların hepsi geri dönüşüm malzemesinden; bu da hem ekonomik açıdan avantaj hem de bakım açısından avantaj" ifadelerini kullandı.

Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi
Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi
Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi

YORUMLAR
500

Görme Engelli, Yunus Emre, Engelli, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi - Son Dakika


Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Kar yağışını eğlenceye çeviren de var! Yolda kalan araçlarını bırakıp halaya durdular Kar yağışını eğlenceye çeviren de var! Yolda kalan araçlarını bırakıp halaya durdular         
10:58
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:05 Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz
12:01 Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti
11:48 KDV düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e geliyor! Çalışmalar son aşamada!
11:46 Esra'nın cesedini yatakta uyur pozisyonunda bırakıp gitmiş! Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis istendi
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
11:36 Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?
11:35 Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti
11:31 Annemizi Saklarken yeni bölüm yayınlandı! Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 12:23:27. #1.11#
SON DAKİKA: Görme engelli mesai arkadaşının hayalini böyle gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement