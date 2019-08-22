Son Dakika Haberleri: Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı
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Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı

1 saat önce

B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri'de devam ediyor.

Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı, System.String[]

B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri'de devam ediyor.

Argıncık Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamptaki seçmeler sonucu milli takım formasını giymeye hak kazanacak sporcular, 14-25 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımda yer alacak.

Milli takımı teknik direktörü John Ball, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, programlarının çok yoğun geçtiğini söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini belirten Ball, "Hafta boyunca buradaydık ve hafta sonunda kampımızın seçmesi yapılacak. Daha sonra kendimizi görmek için maçlar oynayacağız. Bu maçlarda da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ball, kentin yemeklerinin de güzel olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de milli takım kampını ziyaret etti. Eskici, kampın Kayseri'de yapılmasının, şehrin sportif faaliyetlerine ve vizyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamp, yarın yapılacak hazırlık müsabakaları ile devam edecek.

Kayseri, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: AA
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