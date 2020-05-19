Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı
Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:19 Kaynak: AA
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