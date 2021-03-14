Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti

Tunus'ta 14- 21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Para Atletizm Grandprix'de mücadele edecek Görme Engelliler Milli takımı bu ülkeye gitti.

Para Atletizm Grandprix müsabakalarında milli takımda 6 sporcu, 3 rehber atlet, 10 antrenör ve idareci ile ülkemizi temsil edecek. Paralimpik Oyunlar için kalifikasyon müsabakası olan organizasyonda milli sporcular Tokyo Paralimpik Oyunları kotası almak için mücadele edecek.