Görme Engelli Milli Takımımız yarı finalde! Rakip Fransa...
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Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.
Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.
Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:10
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