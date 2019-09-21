Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Milli Takımımız yarı finalde! Rakip Fransa...
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Görme Engelli Milli Takımımız yarı finalde! Rakip Fransa...

6 dakika önce

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.

Görme Engelli Milli Takımımız yarı finalde! Rakip Fransa..., System.String[]

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.


Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.


Türkiye, Fransa, Tokyo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:10 
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