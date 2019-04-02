Görme Engelli Minikler, Hayvanları Dokunarak Tanıdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de görme engelli 16 çocuk, ilde bulunan ve Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da birçok hayvanı dokunarak tanıma fırsatı buldu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de görme engelli 16 çocuk, ilde bulunan ve Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da birçok hayvanı dokunarak tanıma fırsatı buldu.



Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle Ormanya'daki hayvanları dokunarak tanıma ve sevme imkanı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Ormanya'ya gelen görme engelli çocuklar, sesli betimleme tercümanı desteğiyle doğal yaşam parkını gezdiler. Görme engelli 16 çocuğun katıldığı etkinlikte keçiler, atlar, tavşanlar, zebralar ve civcivlerin seslerini, şeklini ve diğer özelliklerini tanıyan çocuklar, hem dokunarak hem de duyarak hayvanları tanımanın muhteşem heyecanını yaşadılar.



Sesli betimleme tercümanını çok sevdiler



Engeli çocukları sosyal hayata katmak adına düzenlenen etkinlikte görme engelli çocukların Ormanya'da bulunan hayvanlara dokunarak hissetmesini sağlayan Büyükşehir, geziye sesli betimleme tercümanını da getirerek çocukların gözü olmayı başardı. Gezi boyunca çocukların kimisi hayvanları çok severken kimisi de hayvanlara dokundukları anlarda kısa süreli endişe yaşadılar. Daha sonra sesli betimleme tercümanı yardımıyla korkularını yenen çocuklar, hayvanların farklı özelliklerini öğrendiler.



Hayvanları doyasıya sevdiler



Etkinlik için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan sesli betimleme tercümanı, görme engelli çocuklara bulundukları ortamın özelliklerini, ağaçların dokusundan, hayvanların gözüne kulağına kadar her türlü özelliklerini onların anlayacağı etkili bir anlatımla izah etti. Etkinliğe katılan çocuklar, şimdiye kadar sesini bile duymadıkları birçok hayvanı doyasıya severek elleriyle besledi.



Minik eller keçileri sağdı



Ormanya'yı gezen çocuklar, kendileri için hazırlanan tabureye oturarak, sesli betimleme tercümanı yardımıyla, elleriyle sağdıkları keçilerle fotoğraf çektirdiler. Ormanya'daki işaret ve tabelaları tercüman yardımıyla okuyarak yön buldular. Etkinliğin sonunda görme engelli çocuklardan biri eline aldığı sazıyla kulakların pasını silerken arkadaşları da ona eşlik etti. Son olarak aileleri ve öğretmenleri ile birlikte toplu fotoğraf çektiren minik öğrenciler, kendileri için hazırlanan hediyeleri alarak birbirleriyle vedalaştı. - KOCAELİ

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