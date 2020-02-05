Görme engelli müezzin Fenerbahçe hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kırklareli'nde doğuştan yüzde 90 görme engelli 25 yaşındaki müezzin Hüseyin Özkan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçeli oyuncularla buluştu.

Fenerbahçeli taraftar Özkan, sarı lacivertli kafilenin kente geleceği bilgisini alarak büyük bir heyecan yaşadı. Özkan, yakınlarının yardımı ile sarı lacivertli ekibin konaklayacağı otele geldi.

Özkan, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın yardımı ile oyuncularla buluştu. Müezzin, oyunculara dokunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Doğuştan Fenerbahçeliyim"

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkes gibi kendisininde spora ilgi duyduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin birçok maçına gittiğini ifade eden Özkan, hayaline ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Fenerbahçeli oyuncularla sohbet etme imkanı bulduğunu aktaran Özkan, "Biz de herkes gibi engellide olsak spora ilgi duyuyorum. Doğuştan Fenerbahçeliyim. İstanbul'da oturuyordum daha öncesinde hemen hemen her maça gidiyordum Kadıköy'e. Her iki haftada bir iç saha maçlarına gidiyordum. Sabah 6'da sıraya giriyordum bilet almak için. Engelliler o zaman kontenjan vardı sıraya giriyordum bilet alıp hafta sonu maça gidiyordum. Yağmurda çamurda yanında olduk diyorlar ya hakikaten ben yağmurda çamurda soğukta maça gittim. Grip olduğumda iğne yaptırarak maça gittiğim oldu. Bugün de Kırklareli'ne geldi Fenerbahçemiz." diye konuştu.

Gönül gözüyle oyuncuları gördüğünü anlatan Özkan, yarında Atatürk Stadı'na gideceğini sözlerine ekledi.

Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını vurgulayan Özkan, "Ben aslında Kırklareliliyim ama Fenerbahçe ile daha uzun bir tanışıklığımız var. Bende İstanbul'da nasıl bastonumu alıp maça gidiyorsam, bugün de bastonumu aldım oyuncularımızla resim çekildim. İstediğimize ulaştık çok iyi oldu çok memnun oldum. Başarılar diliyorum ikisi de bizim takımımız." ifadelerini kullandı.